Koliki zum vam je zaista potreban?

Dosadašnji ultrazum fotoaparati mogli su da se pohvale sa 50x do 60x zumom, ali nakon što se u prodaji pojavi Nikon Coolpix P1000 sve će se promeniti. Ovaj fotoaparat donosi do sada najveći opseg objektiva, od 24 do 3000 mm, što je suštinski 125x optički zum.

P1000 je naslednik modela P900, koji je i sam pomerio granice, donoseći optički zum od 83x. Nikon Coolpix P1000 ima f/8 blendu sočiva, a da bi se napravila oštra fotografija pri najvećem zumu, biće neophodan tripod. Kamera poseduje 16 MP 1/2.3“ senzor. Snimanje video zapisa obezbeđeno je u 4K rezoluciji (30 fps), postoji podrška za snimanje RAW fotografija, a za biranje scene koristi se OLED ekran. Iako spada u kategoriju kompaktnih aparata, kod ovog modela to je potrebno shvatiti uslovno. S masom od oko 1,4 kg, teško da ćete ga stalno nositi oko vrata.

Očigledno je da je P1000 dizajniran za ekstremne scenarije fotografisanja, kao što je hvatanje detalja u prirodi ili čak i na nebu. Verujemo da će biti veoma popularan među ljubiteljima ptica, ali i astrolozima amaterima, jer može da donese pogled na mesec uporediv sa amaterskim teleskopima. Nikon Coolpix P1000 će biti dostupan u septembru, po ceni od 999 USD.

Izvor: The Verge

Podelite s prijateljima

Tweet