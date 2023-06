Koliko dugo traju SD kartice?

SD kartice su svuda i na njima verovatno imate fotografije, sačuvane igre ili druge dokumente koji ne postoje nigde drugde. Pa koliko dugo traju? Možete li da im verujete da čuvaju vaše podatke ili se igrate vatrom?

Iako su dizajnirane da izdrže fizičko habanje poput savijanja i pada, SD kartice nisu neuništive

SD kartica napravljena prema specifikaciji trebalo bi da traje oko 10 godina, ali stvarni životni vek u velikoj meri zavisi od mnogih faktora. Kvalitet kartice, učestalost korišćenja i uslovi okoline mogu značajno uticati na to koliko dugo kartica traje.

Razumevanje tehnologije SD kartice

Da biste stekli osećaj za životni vek SD kartica, neophodno je razumeti tehnologiju koja stoji iza njih. SD kartice koriste fleš memoriju, tip nepromenljive memorije koja zadržava podatke čak i kada je napajanje isključeno, što ih čini idealnim za prenosive uređaje za skladištenje. Fleš memorija funkcioniše kroz matricu memorijskih ćelija koje se mogu električno programirati i brisati. Svaka memorijska ćelija sadrži jedan ili više bitova podataka, uskladištenih kao električni naboj. Vremenom, ova električna naelektrisanja mogu postati nestabilna, što dovodi do gubitka podataka ili oštećenja na SD kartici, što ograničava koliko dugo možete da držite SD kartice u „hladnom” skladištu.

Faktori koji utiču na životni vek SD kartica

Različiti faktori mogu značajno uticati na životni vek vaše SD kartice. To uključuje učestalost korišćenja, jer redovna upotreba može dovesti do bržeg trošenja kartice. Faktori okoline kao što su toplota, vlažnost i izloženost drugim elementima takođe mogu negativno uticati na životni vek kartice. Kvalitet SD kartice igra ključnu ulogu u određivanju njenog dugovečnosti. Kartice nižeg kvaliteta možda neće trajati toliko dugo kao one boljeg kvaliteta zbog komponenti koje su ispod standarda korišćene u njihovoj izradi. Štaviše, količina podataka upisanih na karticu može uticati na njen životni vek, sa više memorije podataka što dovodi do bržeg trošenja.

Koliko će trajati SD kartica?

Dakle, koliko dugo će SD kartica koja nije priključena i jednostavno ostavljena u skladištu zadržati svoje podatke pre nego što punjenje koje predstavlja jedinice i nule iscuri i izbriše informacije? Na to nije lako odgovoriti, ali prema standardima fleš memorije, memorijski čipovi u uređajima kao što su SD kartice, SSD-ovi i USB fleš drajvovi imaju različite standarde zadržavanja na određenim temperaturama. Na primer, prema specifikaciji JEDEC JESD47, fleš memorija mora da čuva podatke najmanje 10 godina na temperaturi od 55 stepeni Celzijusa. Ako snizite temperaturu, očekivani životni vek se donekle povećava.

Pošto SD kartice nisu dizajnirane da se ostavljaju u hladnom skladištu kao oblik rezervne kopije podataka, nije baš jasno koliko dugo će zadržati napunjenost. Za neke vrste fleš memorije taj vremenski period može biti prilično kratak. SSD-ovi klase enterprise, na primer, mogu da čuvaju podatke samo kada su isključeni nekoliko meseci! Ovo doduše nije baš zadovoljavajući ili konkretan odgovor, ali anegdotski ćete naći mnogo ljudi koji prijavljuju da su uključili SD kartice koje su godinama bile u fioci i da su svi podaci u redu. U isto vreme, SD kartica koju aktivno koristite u uređaju može spontano da izgubi sve svoje podatke.

S obzirom na sve ovo, najrazumnije je izbegavati korišćenje SD kartica kao bilo kog oblika rezervnog medija. To je zgodan format za mobilne uređaje kao što su kamere, ali apsolutno biste trebali da otpremite svoje fotografije, zvučne snimke itd., čim se vratite kući. Naravno, za pametne telefone koji i dalje koriste SD kartice, rezervne kopije vaših fotografija ili drugih podataka u oblaku su od suštinskog značaja.

Izdržljivost SD kartice zavisi od zapisanih terabajta (TBW) — ukupnog obima podataka koji se mogu upisati na karticu pre nego što ona pokvari. Izdržljivost varira u zavisnosti od tipa memorije i kvaliteta kartice, slično SSD-ovima i USB fleš diskovima, koji takođe koriste fleš memoriju. Na primer, SD kartice sa jednostepenom ćelijskom (SLC) memorijom imaju najveću izdržljivost, dostižući do 100.000 TBW. Multi-Level Cell (MLC) memorijske kartice imaju manju izdržljivost, u rasponu od 3.000 do 30.000 TBW, dok memorijske kartice Triple-Level Cell (TLC) imaju najnižu izdržljivost, od 300 do 1.500 TBW.

Izdržljivost je još jedan kritični faktor koji utiče na životni vek SD kartice. Iako su dizajnirane da izdrže fizičko habanje poput savijanja i pada, SD kartice nisu neuništive. Nepravilno rukovanje ili ekstremni uslovi i dalje mogu prouzrokovati štetu. Da ne spominjemo da ih je tako lako izgubiti!

Kako produžiti životni vek vaše SD kartice

Ne postoji garantovani metod za produženje životnog veka SD kartice, ali pridržavanje nekoliko najboljih praksi može pomoći da se produži. Prvo, investirajte u visokokvalitetnu SD karticu renomiranog proizvođača. Iako su u početku skuplji, manje je verovatno da će prerano propasti, sprečavajući glavobolje zbog gubitka podataka. Još jedan efikasan način da produžite životni vek vaše SD kartice je izbegavanje njenog punjenja do kraja. Ostavljanje slobodnog prostora na kartici pomaže u sprečavanju brzog habanja, raspoređujući upotrebu tokom dužeg perioda. Uvek bezbedno izbacite SD karticu iz uređaja pre uklanjanja da biste sprečili oštećenje podataka. Na kraju, čuvajte karticu na hladnom i suvom mestu, dalje od direktne sunčeve svetlosti i izvora toplote.

Znaci neispravne SD kartice

Uprkos impresivnoj izdržljivosti, SD kartice mogu pokvariti. Ako primetite bilo koji od sledećih znakova, vaša SD kartica možda počinje da ne radi:

Oštećenje podataka je značajna crvena zastavica koja ukazuje na potencijalne probleme sa SD karticom. Ako fajlovi na vašoj SD kartici postanu oštećeni ili nedostupni, to je jasan znak da nešto nije u redu.

Spore performanse su još jedan znak neuspeha. Ako kartici treba duže nego obično za čitanje ili upisivanje podataka, istražite dalje, jer bi to mogao biti rani znak upozorenja.

Poruke o grešci kada pokušavate da pročitate ili upišete podatke na SD karticu mogu ukazivati na to da počinje da se kvari.

Vidljiva fizička oštećenja, kao što su pukotine ili habanje na kartici, takođe mogu signalizirati da se bliži kraju.

Ako primetite bilo koji od ovih znakova upozorenja, razmislite o zameni SD kartice da biste izbegli gubitak dragocenih podataka. Uvek je dobra ideja imati više nezavisnih rezervnih kopija svih važnih podataka. Ako izgleda da vaša SD kartica ne radi i više ne možete da čitate podatke sa nje, možete pokušati da koristite specijalizovani softver za oporavak podataka, od kojih neki imaju karakteristike specifične za SD karticu. Ako to ne uspe, možete ga odneti i stručnjaku za oporavak podataka, iako podaci moraju biti zaista vredni da bi opravdali cenu profesionalnog oporavka podataka, a nema garancije za uspeh!



