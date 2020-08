Koliko električne energije potrošimo rudareći Bitcoine?

Rudarenje kriptovaluta nije ni malo jednostavno, ni jeftino, a sigurno nije prijateljski nastrojeno prema prirodi. Studija koja je nedavno napravljena ukazuje da globalno rudarenje kriptovaluta zahteva regordnih 7.46 GW električne energije, sa trendom da se ta vrednost neprestano povećava u narednim mesecima i godinama.

Osam nuklearki – za sada

Za proizvodnju tolike količine električne energije potrebno je oko sedam nuklearnih elektrana, odnosno skoro 22 miliona solarnih panela.

U studiji se takođe navodi da su korisnici koji rudare kriptovalute u proseku plaćali od 0.03 do 0.05 dolara po kWh. U proseku to znači da su troškovi rudarenja jednog Bitcoin-a u električnoj energiji oko 7.500 dolara. Ako dodamo i amortizaciju za komponente, po trenutnim cenama dobijamo neto profit od oko 3.500 dolara po Bitcoin-u. To je i dalje značajna zarada, ali daleko manja nego što na prvi pogled izgleda.

