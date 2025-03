Koliko je bezbedan Signal?

Bela kuća u jeku je skandala zbog poruka razmenjenih između visokih zvaničnika putem Signala. Ova situacija postavlja pitanje bezbednosti Signala?

Signal je dospeo na naslovne strane nakon što je Bela kuća potvrdila da je korišćena za tajni grupni razgovor između visokih američkih zvaničnika. Jedan od urednika novina je slučajno dodat u grupu u kojoj se raspravljalo o planovima za napad na grupu Huta u Jemenu.

Mnogi korisnici mreža su odmah izneli stav da je sada poželjno imati Signal jer postoji mogućnost da slučajno budete direktno povezani sa potpredsednikom Sjedinjenih Američkih Država. Osim humora javila se i duboka zabrinutost koliko je Siganal bezbedan?

Signal ima oko 40 do 70 miliona korisnika mesečno što ga čini dosta manjim u poređenju sa WhatsAppom na primer. Signal se do sada izdvajao prema usluzi koja je u osnovi end to end. To bi značilo da samo primalac i pošiljalac mogu da čitaju poruke, odnosno da im ni Signal ne može pristupiti. Signal čak ne čuva ogroman broj podataka o korisnicima koje čuvaju druge aplikacije. Osim toga u vlasništvu je neprofitabilne organizacije koja se ne oslanja na prihode od oglasa. Kao takav do skoro se smatrao zlatnim standardom u komunikaciji. To je možda i razlog zašto ga koriste visoki zvaničnici ali i novinari.

Skandal koji trese Belu kuću ukazuje da je Signal po svojim karakteristikama bezbedan ali samo ako se i korisnici ponašanju bezbedno. Nema aplikacije koje može da spreči da vam neko viri preko ramena dok kucate poruke u javnom prevozu, niti može da spreči pristup ukoliko onaj ko drži telefon zna vaše lozinke.

