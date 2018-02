Koliko smo zavisni od mobilnog telefona?

Mobilni telefoni su postali sastavni deo modernog življenja preko kojih se informišemo, povezujemo sa drugima, pružaju nam mogućnost da ponovo proživimo uspomene i podelimo sa okruženjem svoje najdublje misli. Međutim, u kom trenutku vreme provedeno uz naše telefone postaje važnije od vremena provedenog sa voljenim osobama? Kompanija Motorola, koja je u vlasništvu kompanje Lenovo od 2015, kako bi došla do potrebnih informacija i odgovorila na ovo pitanje, udružila se sa Dr. Nancy Etcoff, poznatim ekspertom za ponašanje kao i psihologom na psihijatrijskom odeljenju okružne bolnice u Massachusetts-u. Istraživanje o balansu između telefona i realnog života (Motorola Phone-Life Balance Study), sprovela je nezavisna istraživačka kompanija Ipsos u periodu od 30. novembra 2017. godine do 26. decembra 2017. godine među 4.418 korisnika pametnih telefona uzrasta od 16 do 65 godina iz SAD-a, Brazila, Francuske i Indije.

Istraživanje je pokazalo da 33 odsto ispitanika daje prednost telefonu u odnosu na drage ljude, dok su najalarmantniji podaci u vezi sa mlađim generacijama koje su odrasle u digitalnom svetu, pa je tako 53 odsto pripadnika nulte generacije opisalo telefon kao svog najboljeg prijatelja. Istraživanjem su došli do zaključaka i da ljudi prepoznaju potrebu za balansom i da su spremni da pomognu. Zapravo, čak 61 odsto ispitanika se složilo da žele da dobiju najbolje od svog telefona kada im je potreban, a kada nije, žele da se fokusiraju na život bez telefona. Većina ispitanika, njih 60 odsto, izjavila je da im je veoma važno da imaju život odvojen od telefona. Studija ističe da mlađe generacije imaju više sklonosti da razviju ova problematična ponašanja. Polovina ispitanika, tačnije 49 odsto, slaže se da proverava svoj telefon češće nego što bi želela (gotovo šest do deset u nultoj generaciji i među milenijalcima), kao i da se oseća prisiljenim da konstantno proverava svoj telefon. Trećina ispitanika, 35 odsto, slaže se da provodi previše vremena sa svojim pametnim telefonom (44 odsto nulte generacije) i veruje da bi bili zadovoljniji kada bi to promenili. Dve trećine, 65 odsto, ispitanika priznalo je da oseća paniku pri pomisli da su izgubili svoj telefon (tri od četiri pripadnika nulte generacije i milenijalaca), dok tri od deset, to jest 29 odsto, priznaje da u trenucima kada ne koristi svoj telefon, razmišlja i planira kada će ga ponovo upotrebljavati.

Jasno je da postoji potreba za boljim balansom između telefona i realnog života. Kako biste odredili gde se vi nalazite na ovoj skali, Motorola je napravila onlajn kviz koji se sastoji od deset jednostavnih pitanja koja pomažu da još bolje razumete svoju vezu s telefonom. Kviz možete uraditi na phone-lifebalance.com.

