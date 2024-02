Koliko vam je RAM-a zaista potrebno u 2024. godini?

Najpopularniji smartfoni na tržištu dostupni su sa različitim količinama RAM memorije, što kod kupaca može stvoriti dilemu – koliko radne memorije mi je potrebno da obavljam sve što želim?

Premijum telefoni nude pregršt radne memorije koja može ići čak do 24GB, ali uz to ide i poprilična cena. Sa druge strane, jeftiniji modeli dolaze sa znatno skromnijim konfiguracijama koje se najčešće kreću između 6 i 8GB.

Zato smo se zapitali, koja je to idealna količina radne memorije koja vam je potrebna u 2024. godini?

Svaki računar, uključujući i vaš pametni telefon, koristi Random Access Memory (RAM). Vaši trenutno pokrenuti programi, njihovi podaci i operativni sistem se skladište u RAM-u dok računar radi. Pre desetak godina, Android uređaji su imali 512MB ili 1GB memorije. Međutim, prosečna količina RAM-a u uređajima brzo je rasla. Mnogi premijum uređaji su 2012. godine imali 3GB RAM-a, a nekoliko godina kasnije 4GB postao je standard. Sada se 4GB smatra apsolutnim minimumom za novi uređaj.

Bez obzira koliko RAM-a vaš uređaj ima, to je konačan resurs kojim moramo pažljivo upravljati. Svaki put kada otvorite novu aplikaciju, ona mora da zauzme deo ove memorije. Jednostavne aplikacije i igre koristiće nekoliko stotina megabajta, dok će sofisticiranije igre možda koristiti do gigabajta RAM-a, a najzahtevnije igre mogu koristiti i do 1,5 GB RAM-a.

Sa 4GB RAM-a, smartfon ima dovoljno mesta za nekoliko srednjih igara ili aplikacija, zajedno sa operativnim sistemom, da srećno koegzistiraju. Međutim, u nekom trenutku neće biti više slobodnog RAM-a.

Očigledno je da 4GB nije dovoljno za prosečnu količinu multitaskinga koju prosečan korisnik u 2024. godini očekuje. U memoriji će ostati samo poslednje tri ili četiri igre. Aplikacije za produktivnost obično su manje od igara, pa je moguće pokrenuti pet ili šest manjih aplikacija zajedno pre nego što se neke od njih ponovo učitaju kada se vratite na njih. 6GB RAM-a pomoći će da se ublaži ovaj problem, ali ga neće u potpunosti rešiti.

Naravno, ukoliko tražite više radne memorije kako bi sve funkcionisalo i radilo baš onako kako želite, to najčešće znači i prelazak u višu klasu telefona koji zahtevaju znatno više novca u odnosu na ono što su korisnici spremni da izdvoje.

Na svu sreću, zahvaljujući kompaniji Motorola, sada možete da kupite telefon koji dolazi sa čak 12GB radne memorije i 256GB interne i koji košta znatno niže od sličnih konkurentskih modela – 29.990rsd.

U pitanju je model Motorola g54

Kako bi korisnici u svakom trenutku bili u prilici da izvuku maksimum, Motorola je uključila MediaTek Dimensity 7020 procesor sa osam jezgara brzine do 2.2Ghz za glatko prikazivanje videa, brz gejming i uživanje u multimediji bez granica, uparen sa 12/256GB radne i interne memorije.

Motorola g54 5G power edition opremljena je i 50MP kamera senzorom sa optičkom stabilizacijom slike, kao i Quad Pixel tehnologijom za 4 puta bolju osetljivost u uslovima lošeg osvetljenja što za rezultat ima oštrije i živopisnije fotografije. Korisnici mogu da se približe znatno bliže onome što slikaju uz Macro Vision kameru kako bi zabeležili i najsitnije detalje koji bi standardnom objektivu promakli. Kamera sistem zaokružuje 16MP senzor sa prednje strane telefona.

Motorola g54 5G power edition takođe redefiniše visoku rezoluciju, dozvoljavajući korisnicima da iskuse omiljene serije i filmove u Full HD+ rezoluciji bez žrtvovanja kvaliteta slike. Uz izuzetno fluidno osvežavanje ekrana od 120Hz – prebacivanje sa aplikacije na aplikaciju, igranje igara i surfovanje internetom su glatki i bez ikakvog seckanja.

Osvežavanje ekrana automatski se podešava u odnosu na tip sadržaja koji se prikazuje na displeju, dok registrovanje dodira od 240Hz nudi znatno brži odziv u poređenju sa standardnim displejom. Baterija takođe neće predstavljati brigu, jer Motorola g54 5G power edition dolazi sa baterijom kapaciteta 6.000mAh sa podrškom za brzo TurboPower punjenje kako korisnici ni u jednom trenutku ne bi brinuli o tome da li će ostati bez energije u ključnom trenutku.

