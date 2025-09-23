Koliko vremena je zaista potrebno za punjenje Android i iPhone telefona?

Sa porastom popularnosti brzog punjenja i bežičnog punjenja, brzine punjenja su sada brže i praktičnije nego ikada, ali su i dalje obavijene mitovima i pitanjima. Bilo da je reč o punjenju novog telefona prvi put ili savladavanju umetnosti brzog punjenja u svakodnevnoj upotrebi, probaćemo da razbijemo mitove o vremenu punjenja i ponudimo vam savete za produženje trajanja baterije.

Bilo da ste iPhone ili Android korisnik, evo svega što je potrebno da znate kako bi vaš telefon trajao duže i punio se efikasnije.

Koliko dugo traje punjenje telefona prvi put?

Prošli su dani kada ste morali da punite telefon 8–12 sati pre prve upotrebe. Moderni pametni telefoni, bilo iPhone ili Android, dolaze sa litijum-jonskim baterijama koje su delimično napunjene već iz kutije. To znači da možete da počnete da koristite telefon odmah, bez brige o dugotrajnom prvom punjenju. Ipak, generalno se preporučuje da ga priključite i dopunite do 100% pre prve upotrebe.

Ovo pomaže da se baterija potpuno kalibriše i spremi za optimalne performanse.

Ako koristite brzi punjač (npr. 20 vati ili više), većina modernih uređaja može dostići 100% za samo 1–1,5 sati. Kod standardnih metoda punjenja, očekujte oko 3 sata da se baterija prvi put potpuno napuni.

Koliko dugo traje punjenje iPhone telefona?

Brzina punjenja Apple iPhonea zavisi pre svega od kapaciteta baterije, njenog stanja i samog adaptera za punjenje.

Najbrži način da se telefon napuni jeste korišćenje 20-vatnog brzog adaptera za napajanje sa USB-C to Lightning kablom. Ako imate iPhone 8 ili noviji, telefon možete dopuniti od praznog do oko 50% za samo 30 minuta. Čak i 10 minuta brzog punjenja može da poveća bateriju za dvocifren procenat, pa uvek birajte brzi punjač ako ste u žurbi.

Koliko dugo traje punjenje Android telefona?

Ukupno vreme zavisi od tipa punjača koji koristite. Ako imate brzi USB-C punjač, vaš telefon će se puniti brže nego sa standardnim Micro USB punjačem. Uopšteno, može potrajati od 30 minuta do 1,5 sati da se Android potpuno napuni, u zavisnosti od kapaciteta baterije. Što je kapacitet veći, to punjenje duže traje.

Takođe, vreme punjenja zavisi od toga koliko baterije imate kada počnete da punite – što je manji procenat na početku, to će duže trajati da se dostigne 100%.

Koliko dugo traje bežično punjenje telefona?

Bežično punjenje je tehnologija koja vam omogućava da dopunite telefon bez kablova. Radi na principu elektromagnetne indukcije: vaš telefon ima ugrađenu zavojnicu koja prima energiju sa bežičnog punjača i pretvara je u električnu energiju.

Koliko, dakle, traje bežično punjenje? Brzina zavisi od prijemne i predajne zavojnice, kao i same tehnologije. Na primer, ako imate iOS flagship ili Android flagship, punjenje od 0% do 100% traje oko 2,5 sata.

Da li treba puniti telefon do 100%?

Ako želite da izvučete maksimum iz baterije, važno je da ga punite na pravi način. Znate li da litijum-jonske baterije najbolje funkcionišu kada se redovno pune? Za razliku od starijih nikl baterija, litijum-jonske traju duže kada su iznad 50%.

Ali na kom procentu je najbolje puniti telefon? Stručnjaci preporučuju pravilo 20–80: ne punite iznad 80% i ne spuštajte ispod 20%.

Ako stalno dozvoljavate da se baterija potpuno isprazni, njen kapacitet će značajno opasti i skratiti životni vek. To znači češća punjenja i kraće trajanje između dva punjenja.

Mnogi se pitaju: da li je loše puniti do 100%? Povremeno nije problem, ali ako to radite stalno, litijum-jonska baterija će se brže trošiti. Izbegavajte da telefon dugo stoji na 100%, posebno preko noći, kako biste sačuvali zdravlje baterije.

Zašto se telefon ponekad puni presporo?

Čest problem: telefon se puni beskonačno sporo. Priključite ga, a procenat baterije jedva da raste. Zašto?

Evo nekoliko razloga:

Stara baterija – Ako je telefon već nekoliko godina kod vas, baterija može da izgubi kapacitet i puni se sporije.

Neodgovarajući punjač – Ako koristite punjač koji nije originalni ili dovoljno snažan (npr. USB sa računara), punjenje će trajati duže nego što bi trebalo.

Pregrevanje – Neki korisnici prijavljuju greške da se punjenje prekida zbog pregrevanja. Ovo se dešava kada telefon ostane na punjaču preko noći ili kada postoje problemi sa litijum-jonskom baterijom.