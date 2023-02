Komentar: ChatGPT kao kraj ili novi početak

Već mesec dana se bruji o tome kako AI alat ChatGPT piše dosta dobre tekstove, može da programira, priča s vama, da vam napiše seminarski… Kad tako pogledate, ispada da svi mi koji se bavimo nekim od digitalnih poslova možemo lepo da zakopčamo jakne i napustimo prostorije. Hajde da vidimo šta GPT stvarno (ne) može.

ChatGPT veliki je iskorak u AI polju, ali pošto je veštačka inteligencija ipak još u pelenama, rekla bih da nema straha da će nas zameniti, možda ipak doguramo do penzije. Do tada će se stvoriti neke nove vrste digitalnih poslova, jer koliko god da se usavrši i sam AI, bez ljudi jednostavno ni avion ne vozi sam. Ako je to uopšte za poređenje. Čak i ako se AI razvije do te mere da „preuzima“ posao, vaša uloga sigurno neće biti nepotrebna. Vrlo je verovatno da će u ne tako dalekoj budućnosti mnogi od nas koristiti AI ili čak i neku bolju verziju ChatGPT-a

koji će nam pomoći da svoj posao obavljamo bolje, brže ili kvalitetnije.

Da li je dovoljno „lud“?

Koliko god postao savršen, za neke vrste digitalnih poslova ChatGPT neće imati dovoljno „lud“ i kreativan „mozak“ kao čovek. Sadašnjim sistemima veštačke inteligencije potrebna je obuka koju vode ljudi, što ograničava njihovo znanje o neposrednim događajima. Uvek će biti potreban živ čovek koji će proveriti sve činjenice. Ljudi razumeju svoje kupce, brend i vrednosti koje AI ne može. Od nas će se u budućnosti verovatno tražiti da naučimo AI koje odluke treba donositi, kao i da prepozna krizne situacije i reši ih.

Čini se da su se pisci, odnosno svi oni koji zarađuju od pisanja, nekako najviše zabrinuli oko aktiviranja ChatGPT-a. Ipak, AI i dalje nema pristup najnovijim događajima, što ga čini neprikladnim za pisanje udarnih vesti. Upotreba veštačke inteligencije za izgradnju povezanosti i empatije teksta koji je napisala živa osoba može biti prilično teška, posebno u novinarstvu i kreativnom pisanju gde su ton pisanja, nijansa, emocija i stil jako važni. Ako i uzmemo u obzir ovu AI pretnju po kreativno pisanje, ljudi će, čak

i da ih zameni, svejedno nastaviti da pišu. I slikari nisu odustali od slikanja pojavom fotografije i digitalne fotografije.

Od nas će se u budućnosti verovatno tražiti da naučimo AI koje odluke treba donositi, kao i da prepozna krizne situacije i reši ih

Što se tiče prodaje, zakonodavci u Evropi koji brinu o privatnosti i zaštiti potrošača najstroži su prema tehnološkim kompanijama koje koriste algoritme i veštačku inteligenciju. Google smanjuje praćenje korisnika, a kolačići treće strane nestaju. Tehnološki iskoraci u AI-ju mogli bi dugo biti ograničeni u prodajnim i marketinškim primenama. Uz to, poverenje je ono što je u prodaji veoma važno, a verovatno će proći mnogo vremena da jedan čovek stekne puno poverenje u mašinu. Ako se to ikada desi.

Profesor AI

Važno je i pitanje edukacije, hoće li AI zameniti predavače? Možda jednom, kada svet ne bude onakav kakvim ga danas znamo jer nijedan program, podešavanja algoritama i obrade podataka ne mogu zameniti ljudske osobine poput strpljenja, ljubaznosti i empatije. Kada neki moj učenik ima problem s razumevanjem raspodele budžeta, hoće li pisati ChatGPT-u u 22 h da mu reši problem? Možda hoće, ali neće dobiti odgovor pun strpljenja kao kad mu ja svaki korak skrinšotujem.

Daleko od toga da nam machine learning i AI neće pomagati u svakodnevnom poslu. Kao što smo prihvatili i drugu vrstu tehnologije koja nam je život olakšala (na primer da naredim usisivaču da mi očisti kuću dok me nema), tako će nam i AI sigurno olakšati poslove, ali da će nas skroz zameniti… teško.

Poverenje je u procesu prodaje veoma važno, a verovatno će proći mnogo vremena da čovek stekne puno poverenje u mašinu. Ako se to ikada desi

Verovatniji je scenario da ćemo se kao ljudska vrsta prilagoditi svemu novom što smo sami izmislili. Kao što nekad nismo mogli da pojmimo da ćemo Internet i sve ljude koji su nam daleko nositi u jednoj kutijici koja stane u džep, tako nam je teško i ovo da zamislimo. Nekada nisam znala da ću se baviti digitalnim marketingom niti da će to biti skroz legitimno polje poslovanja, a sade me evo u tom svetu. Videćemo tek koje će nam nove uloge doneti AI.

Podelite s prijateljima

Tweet