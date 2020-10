Komentar: Društvena dilema o kojoj svi pričaju

Ukoliko ste aktivni na Netflix‑u, sigurno ste već pogledali ili barem čuli za igrano‑dokumentarni film The Social Dilemma. Zašto je on važan i šta mu nedostaje?

Društvena dilema

Film The Social Dilemma okuplja bivše radnike tehnoloških giganata kao što su Facebook, Google, Twitter, Pinterest, ali i naučnike koji se bave problematikom Interneta i njegovog uticaja na život. Paralelno se odvija igrani deo filma, koji opisuje zavisnost jedne porodice od mobilnih telefona, kako bi se sama tema više približila publici. Sagovornici dokumentarnog dela otkrivaju poslovni model iza velikih društvenih mreža koji sve manje radi u korist pojedinca, a više u korist kapitala, što i nije neka novost. Objašnjavaju na koji način veštačka inteligencija i mašinsko učenje kreiraju svakom pojedincu idealni feed i bore se za njegovu pažnju kako bi to, naravno, prodali.

Najveći paradoks je kad vam neko napiše da treba manje da budete na društvenim mrežama, i to baš u komentaru na društvenoj mreži

Kao glavni problem ističu to što su ljudi izmanipulisani od društvenih mreža i Google‑a, što im se masovno serviraju lažne vesti kojima ni Google ne zna da upravlja, te da tu ima više štete nego koristi za svakog od nas. Zalažu se za veću kontrolu protoka podataka i zovu nas da ugasimo sve notifikacije. Neki od njih predviđaju i građanske ratove.

Šta fali ovom dokumentarcu?

Čitava priča je interesantna, ali čini mi se da joj nedostaje određena perspektiva. Fale iskustva kompanija kojima Facebook pomaže da ostvare profit, kao i iskustvo pojedinaca koji sami biraju da budu na društvenim mrežama. Malo se zanemaruje taj deo u kom smo sami odabrali da budemo na društvenim mrežama, da gledamo reklame na YouTube‑u s ciljem da vidimo konkretni video i slično. Izgleda da su jadni ljudi izmanipulisani jer im se servira baš ono što žele da vide. To se meni više čini kao dobra strana svega, a to što mi ne možemo sebe da kontrolišemo da ne provodimo pet sati na mobilnim telefonima već je druga stvar. Najveći paradoks je kad vam neko napiše da treba manje da budete na društvenim mrežama, i to baš u komentaru na društvenoj mreži.

Ako se gleda interes svakog pojedinca, moramo razmišljati i o tome da pojedinci takođe rade u kompanijama koje preko ovih giganata zarađuju profit. Slika se čini ipak mnogo kompleksnija od „Facebook manipuliše nama, a mi jadni, kuku, to nećemo“. Jedan od sagovornika čak je rekao da je nakon rada u Pinterest‑u, došao kući i umesto da provodi vreme s decom, on je opet na Pinterest‑u. Pa, šta da ti kažem prijatelju, ovde nekako više ti imaš problem.

Ko je zapravo kriv?

U svakom slučaju, nisam se pokajala što sam pogledala ovaj film pa bih ga i vama preporučila, ali ne smemo zaboraviti jedan važan smer ove priče, te ću za kraj citirati Brankicu Raković iz dela njenog teksta na Instagram‑u: „Nema dileme, društvene mreže nam jedu vreme, nagrizaju kvalitet odnosa i smanjuju stepen koncentracije. I nema dileme, za to smo najviše odgovorni – upravo mi“.

