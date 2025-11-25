Komentar: Država kao akcionar tehnoloških giganata

Stvari se iz godine u godinu okreću naglavačke. Američka država, lučonoša ideje o slobodnom tržištu i nemešanja države u privredu, sada postaje akcionar tehnoloških kompanija – preuzeli su 10% Intel-a. I to se događa pod vlašću republikanaca…

Autor: dr Sava Zdravković

Na press konferenciji 12. avgusta 1986. američki predsednik Ronald Regan, Republikanac, je rekao: „Devet najstrašnijih reči su ’Ja sam iz Vlade i došao sam da pomognem’“. Na ideji slobodnog tržišta Regan je uzdigao privredu SAD, ojačao dolar, izlečio razne „vijetnamske“ komplekse i najzad dobio Hladni rat i preoblikovao svet. Drugi Republikanac, Donald Tramp, sada ima drugačije ideje…

Država i privatni sektor

Američka država po prvi put posle više decenija otvoreno ulazi u vlasničke strukture velikih tehnoloških kompanija. Najzvučniji primer je Intel, u koji je vlada SAD, kroz novi program podrške domaćoj proiz­vodnji čipova, investirala milijarde dolara i zauzvrat dobila oko deset procenata vlasničkog udela. Time je država, makar i indirektno, postala akcionar jedne od najvećih tehnoloških korporacija na svetu – i to ne simbolično, već kao značajan finansijski partner.

Ovaj potez označava novu fazu u odnosu između države i privatnog sektora u Sjedinjenim Državama. Dugo je važilo pravilo da država ne sme imati vlasnički uticaj u privatnim kompanijama osim u kriznim slučajevima – kao što je bilo tokom finansijske krize 2008. kada je vlada privremeno preuzela delove banaka i auto industrije. Ali sada motiv nije spasavanje, već strateško ulaganje u nacionalnu tehnološku infrastrukturu.

Poslednjih godina postalo je jasno da su čipovi postali geopolitičko oružje. Američka privreda i vojska u velikoj meri zavise od proizvodnje u Aziji, naročito na Tajvanu, a to predstavlja ogroman rizik u slučaju političkih ili vojnih tenzija. Zbog toga je američka vlada pokrenula tzv. CHIPS Act, program koji podstiče domaću proizvodnju čipova. Državni udeli u kompanijama poput Intel-a deo su tog plana – ne kao nacionalizacija, već kao investicija koja omogućava državi da učestvuje u povraćaju uloženih sredstava.

Pasivan udeo

Službeno, udeo države je „pasivan“. Vlada nema pravo da imenuje članove upravnog odbora niti da utiče na poslovne odluke. Ipak, sama činjenica da država ima vlasnički udeo daje joj određenu težinu i mogućnost da utiče na strateške pravce razvoja – makar kroz javnu politiku i buduće subvencije. Mnogi analitičari očekuju da će sličan model biti primenjen i u drugim sektorima, pre svega u proizvodnji baterija, energetici i veštačkoj inteligenciji, gde su geopolitički i tehnološki interesi posebno izraženi.

Koliko je ovo zaista tržišna, a koliko politička odluka? Državni kapital u privatnim kompanijama uvek otvara dilemu – da li to znači da se država meša u tržište i ugrožava konkurenciju, ili da zapravo brani nacionalne interese? Jedni smatraju da je ovo logičan odgovor na globalne promene – ako Kina, Južna Koreja i Japan već godinama kroz državne fondove podržavaju svoje tehnološke šampione, SAD ne mogu sebi priuštiti luksuz da ostanu potpuno pasivne. Drugi, pak, upozoravaju da se time briše granica između države i tržišta i da bi dugoročno moglo doći do smanjenja efikasnosti, rasta birokratije i političkog uplitanja u poslovne odluke.

Ekonomski efekti

Ekonomski efekti su složeni. U kratkom roku, ovakav model može ubrzati razvoj domaće industrije i privući investicije, jer prisustvo države daje određenu sigurnost i stabilnost. Kompanije koje primaju državna sredstva lakše dolaze do kredita i imaju garancije da će njihovi proizvodi imati tržište u okviru državnih programa. S druge strane, prisustvo države može obeshrabriti privatne investitore – politički rizik postaje faktor u donošenju odluka, a država, kao vlasnik, može imati ciljeve koji nisu isključivo profitni.

Postoji i filozofski aspekt: da li je država, kao vlasnik, jednako dobra u upravljanju kao privatni kapital? Istorija pokazuje da nije. Državno vlasništvo često donosi sporije odlučivanje, veće troškove i manju fleksibilnost. Međutim, u strateškim industrijama – gde tržište ne može samo da obezbedi potrebnu dugoročnu stabilnost – prisustvo države može biti korisno. To je naročito tačno u trenucima kada se globalni poredak menja i kada tehnološka samostalnost postaje pitanje nacionalne bezbednosti. U širem smislu, ovo je povratak industrijske politike u američku ekonomiju.

Nakon decenija deregulacije i oslanjanja na slobodno tržište, sada se ponovo govori o „državi koja planira“. Slično kao što je u 20. veku država pomagala razvoj železnica, avio-industrije i Interneta, sada pokušava da usmeri budućnost poluprovodnika i veštačke inteligencije. To nije nužno loše, sve dok postoji transparentnost i jasna granica između državne strategije i korporativnog upravljanja.

Politički nadzor?

Za tehnološki sektor, ovo može značiti novu epohu: više zajedničkih projekata između vlade i privatnih kompanija, više državnih fondova, ali i više političkog nadzora. Za građane – to može doneti veću sigurnost snabdevanja i razvoj domaće industrije, ali i rizik da se inovacije usmere prema političkim prioritetima umesto prema tržišnim potrebama.

Američka država (za sada) ne želi da „vodi“ tehnološke kompanije, ali želi da ih – makar delimično – poseduje. Ne zato što veruje da je bolji preduzetnik od tržišta, već zato što veruje da je tehnologija previše važna da bi bila prepuštena isključivo tržištu. To otvara mnoga pitanja: gde je granica između javnog interesa i privatnog vlasništva, i da li se novi savez države i tehnologije može održati bez gubitka inovativnosti koja je američku Silicijumsku dolinu učinila svetskim centrom digitalne revolucije.