Komentar: Elektronsko bolovanje

Kada je digitalizacija zdravstva tek počinjala da puzi, malo ko je mogao da zamisli dan kada će pacijent moći da ostane u krevetu, a da lekar, poslodavac i zdravstveni fond već znaju da je na bolovanju… i to bez ijednog papira. Taj dan je došao i Srbija je u martu 2025. konačno uvela sistem elektronskog bolovanja.

Autor: Nenad Cvjetičanin

Nova usluga e-bolovanje objedinjuje informacione sisteme koje koriste lekari, poslodavci i Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO), omogućavajući da se elektronske doznake šalju direktno iz lekarske ordinacije ka poslodavcu i Fondu, bez potrebe da zaposleni lično odnosi dokumentaciju i to putem portala eUprava.

Bez jurenja papira

Uvođenje e-bolovanja nije samo još jedan administrativni upgrade, već korak koji menja suštinu odnosa građanina i države. U trenutku kada je bolestan i ranjiv, zaposleni više neće morati da juri pečate, redove i kopije – sistem prepoznaje njegov status i sve relevantne strane dobijaju pravovremene informacije. Poslodavac zna kada zaposleni nije na poslu, RFZO zna kada i koliko dugo traje bolovanje, a pacijent ima mogućnost da se fokusira na ono što je najvažnije – da ozdravi.

Važan aspekt nove usluge leži i u njenom potencijalu da smanji zloupotrebe. Nije tajna da su pojedini poslodavci i strani investitori godinama izražavali zabrinutost zbog, kako tvrde, prekomernog korišćenja bolovanja. Statistički podaci ukazuju da čak 20 odsto zaposlenih u proseku nije na poslu, pri čemu deo tih bolovanja nema zakoniti osnov, odnosno predstavlja zloupotrebu bolovanja. Kroz elektronsko bolovanje, moguće je brže i preciznije kontrolisati osnovanost doznaka, trajanje bolovanja i upariti ih s podacima iz zdravstvenog sistema. Digitalni trag ne samo da ubrzava obradu već i omogućava retroaktivnu analizu i reagovanje u realnom vremenu

U prvoj fazi primene, elektronsko bolovanje uvedeno je u četiri beogradska doma zdravlja: na Voždovcu, Vračaru, u Zemunu i Obrenovcu. Već u prvih desetak dana izdato je oko 1.400 e-bolovanja. Lekari sada, odmah nakon pregleda, elektronski unose sve relevantne podatke u informacioni sistem zdravstvene ustanove. Potvrda o privremenoj sprečenosti za rad automatski se prosleđuje portalu e-Zdravlje, gde je dostupna pacijentu i, u punoj fazi implementacije, i poslodavcu.

Za pacijente koji su registrovani na portalu e-Zdravlje, potvrda o bolovanju stiže elektronskim putem, dok oni koji nisu deo sistema i dalje mogu dobiti papirnu verziju – odmah u ordinaciji. Obaveza zaposlenog ostaje ista: da u roku od tri radna dana, od dana otvaranja bolovanja, obavesti poslodavca. Ali, ono što se menja jeste to da više nema potrebe za fizičkim prenošenjem dokumentacije. Digitalni zapis, jednom unesen, postaje dostupan svima kojima je potreban – lekarskoj komisiji, Fondu, poslodavcu i pacijentu.

Lakše i lekarima

Procedura je dodatno olakšana i za lekare. Ako pacijent ne dođe na zakazanu kontrolu, a prethodno se nije javio, sistem automatski zatvara bolovanje i generiše odgovarajuće doznake. U slučaju da se simptomi nastave, lekar može na licu mesta produžiti bolovanje, uz elektronski unos novog datuma kontrole. Kod dužih odsustava – preko 30 dana – sistem automatski generiše uput za lekarsku komisiju Republičkog

fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO), a kompletna dokumentacija se šalje elektronski.

Ovaj projekat sprovodi Ministarstvo zdravlja u saradnji sa RFZO i Kancelarijom za IT i eUpravu, dok podršku pruža Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED). Ova inicijativa direktno odgovara na preporuke iz Sive knjige – strateškog dokumenta koji sadrži ključne zahteve i sugestije privrede za unapređenje poslovnog ambijenta u Srbiji.

Građani nisu u obavezi da koriste digitalnu formu – potvrde se i dalje mogu štampati u ordinaciji za sve koji nisu deo e-Zdravlje sistema. Iako je predviđeno da e-bolovanje funkcioniše bez papira, i dalje postoje situacije u kojima je fizičko prisustvo potrebno. Na primer, kada pacijent nije registrovan na portalu e-Zdravlje, kada je neophodna kontrola kod lekara zbog medicinskog stanja ili kada poslodavac još nije uključen u sistem. Upravo zato, uspeh ove reforme ne zavisi samo od zdravstvenih ustanova već i od angažovanja poslodavaca i same privrede. U širem kontekstu, e-bolovanje predstavlja deo nacionalne strategije digitalizacije zdravstvenog sistema. Ministarstvo zdravlja je već usvojilo pravilnik o primeni elektronskog zdravstvenog kartona (eKartona), a u planu je i njegovo potpuno uvođenje.

Držimo korak

Zanimljivo je da Srbija u ovom domenu ne zaostaje za regionom, naprotiv. Hrvatska je, primera radi, već implementirala sistem e-doznaka, gde lekari elektronski šalju potvrde o bolovanju direktno HZZO-u i poslodavcu već nekoliko godina. Tamošnje vlasti otišle su i korak dalje, uvevši strože kontrole – u 2024. godini čak 26 odsto bolovanja je zatvoreno kao neosnovano. Uz to, hrvatski zakon predviđa kazne i za pacijente i za lekare zbog neosnovanih bolovanja, a planirano je i povećanje maksimalnih naknada kako bi sistem bio pravedniji i stimulativniji. Slovenija i Mađarska takođe primenjuju elektronske elemente u upravljanju bolovanjem, ali često u kombinaciji s papirnim dokumentima, što čini Hrvatsku i Srbiju liderima u regionu kada je reč o potpunoj digitalizaciji ovog segmenta zdravstvene administracije.

Nijedan sistem, pa ni digitalni, nije savršen. Da bi e-bolovanje zaista funkcionisalo, moraće da se obezbedi pravna sigurnost, zaštita podataka o ličnosti pacijenata (podaci o bolesti predstavljaju naročito osetljive podatke), tehnička stabilnost sistema, kao i puna obuka za lekare i administratore. Digitalizacija zdravstva i javne uprave često je opterećena nepoverenjem, administrativnim zastojima i tehničkim izazovima. Ipak, iskustvo pokazuje da kada građani osete koristi – manje čekanja, manje šaltera, više sigurnosti – digitalne usluge postaju prirodan izbor. E-bolovanje je upravo takva usluga: lako razumljiva, opipljivo korisna i simbolično važna.

U svetu gde je vreme dragoceno, ovakvi iskoraci predstavljaju ne samo tehnološki napredak već i znak da država i privreda mogu biti brže i efikasnije.

Advokat Nenad Cvjetićanin je rukovodeći partner u kancelariji Cvjetićanin&partneri