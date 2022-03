Komentar: Izgoreli na poslu

Promena radne okoline usled zdravstvene epidemije dovela je i do sve češćih sagorevanja na poslovima širom sveta. Situacija je kod nas možda nešto drugačija, pošto živimo tamo gde vas, čim nađete posao, svi prvo pitaju „Jesi li prijavljen?“

Posao od devet do pet ili od osam do četiri sve je manje privlačan mlađim naraštajima koji do novca mogu doći i upravljajući svojim vremenom kako žele (blogeri, influenseri…). Na drugoj strani lestvice imamo „bebi‑bumere“ koji učaureni u svoje devet‑do‑pet poslove žele samo da privedu svoj radni vek kraju i koliko‑toliko uživaju u zasluženoj penziji.

Uspeh koji motiviše

Prema nekim modernim načelima, našu svrhu ostvarujemo samo ako smo aktivno angažovani na poslovima. Uz sve ono što svaki normalan radnik zaslužuje, poput redovne plate, fer odnosa na poslu i normalne radne klime, poslovni uspesi su nešto što motiviše veliki broj radno aktivnog stanovništva, a kada nedostaju priznanja za rad i motivacije, dolazi se do burnout‑a zbog čega mnogi uzimaju pauzu, razmišljaju šta bi dalje ili menjaju posao. Neki su jednostavno zadovoljni onim što imaju, primaju svoju platu svakog meseca, doprinose koliko mogu, prolaze im dani u tome bez velikih preispitivanja o promenama. No, tih preispitivanja sve je više kako se tržište rada razvija.

Uvek se setite da možete više nego što ste mislili!

Moramo uzeti u obzir da visina plate nije uvek glavni motiv za promenu posla (iako je jedna od čestih), već da tu još spadaju: odnos s kolegama, atmosfera na poslu, afirmacije, mogućnost napredovanja… Kako onda da znate jeste li vi u ovom burnout‑u? Mislim da je odgovor vrlo lak. Ako svaki dan idete s knedlom u želucu na posao, nemate motivaciju da obavljate svakodnevne zadatke i više ne vidite „svoju svrhu“ na toj poziciji – sasvim je jasno da ste na dobrom putu da izgorite.

Promene su uvek dobre, ali ne smemo da zaboravimo šta nam je stvarno važno. Mnogi će reći: „Ćuti, dobro je da imaš posao, znaš kako onaj moj nikako da nađe…“ što ne bi trebalo da bude argument za ostajanje na poslu koji vas više ne ispunjava. Ljudi su bića koja vole promene, ali se na njih teško prilagođavaju. Ne treba da radite samo da biste imali posao, već razmislite šta biste mogli da radite, a da vas do neke mere ispunjava. Ovo je lakše reći nego uraditi, ali moramo znati da radno vreme čini većinu našeg dana i ne želimo život da provodimo radeći nešto u totalnoj agoniji.

Napravite prvi korak

Promene ćete napraviti tako što ćete postaviti sebi neka glavna pitanja: od toga zadovoljava li vas to što trenutno radite, šta je ono što biste voleli da radite i svoje ciljeve jednostavno zapišite. Kada ih zapišete, oni postaju stvarni i možete napraviti prvi korak ka promeni svoje dosadne poslovne svakodnevice. Bilo da aplicirate za posao koji vam se činio nedostižan ili želite da ostvarite svoj dugogodišnji san i pokrenete posao koji ste uvek želeli, a uvek vam je falilo „ono nešto“ – važno je napraviti prvi korak.

Promena posla velika je stvar u životu, pogotovo ako ste na nekoj životnoj prekretnici, poput dizanja kredita, podizanja dece i slično, što apsolutno ne bi trebalo da bude razlog da ostanete tamo gde niste zadovoljni, ali definitivno su vam sigurni finansijski prilivi jedan od glavnih motiva i zato treba sve dobro izvagati.

Uvek se setite da možete više nego što ste mislili, odvažite se i napustite posao koji vas više ne ispunjava i napravite prvi korak ka životu o kome ste uvek maštali. Sigurna sam da svi to možemo, jer na kraju pamtimo one životne trenutke koje smo proveli s najbližima, a manje one u kojima su nas na poslu tapšali po ramenu.

