Komentar: Labubu, valuta savremenog eskapizma

U svetu prezasićenom informacijama, brendovima, sadržajem i anksioznošću, ljudi više ne traže samo proizvode. Traže osećaj i utehu, nešto što miriše na detinjstvo, ali ima cenu koju odrasli život može da priušti. Ili ne može. Tako je na scenu stupio Labubu. Niti pliš niti demon, već čudna stvorenja sa izrazom lica kao da su upravo videla inflaciju…

Labubu nije samo figura – on je simptom. Simptom vremena u kojem se mikrotrendovi šire brže od prehlade u coworking prostoru. Simptom marketinga koji zna da „slatko + ograničeno + influenser = zlatna groznica“. A najviše je simptom našeg kolektivnog povratka u ono poznato, infantilno i neozbiljno, jer nas je ozbiljnost već izmorila.

Samo jedan od digitalnih mikrotrendova?

Kako piše Economic Times od sredine 2024, Labubu figurice, koje je stvorio hongkonški umetnik Kasinga Lung a koje proizvodi kineska kompanija Pop Mart, zavladale su svetom. Lisa iz Blackpink-a, Rihanna i glumica Ananya Pandey viđene su s luksuznim torbicama na kojima vise Labubu figurice. U kratkom vremenu dostigle su prvo mesto na platformi StockX, prodajući se po ceni oko 180 evra. Veličina ovih figurica je oko 11 cm, imaju nastavak kojim mogu da se prikače na torbu ili ključeve i dolaze u raznim bojama. Na Pop Mart-u ih možete pronaći za oko 20 evra po komadu, a neke ograničene kolekcije cene se mnogo više. Popularni Temu prodaje čak i providne kutijice u kojima možete da čuvate Labubu lutkice.

U Srbiji mogu da se kupe u različitim online i fizičkim prodavnicama u blind box kutijama (ne znate koju ćete da dobijete) i za njih je potrebno izdvojiti od 25 do 80 evra, dok se na Vinted-u i drugim platformama za preprodavanje mogu pronaći i za manje. Ograničene serije se prodaju i za nekoliko stotina evra.

Smatra se da je nakon pandemije koronavirusa došlo do sve većih „mikrotrendova“. Digitalni mikrotrend je vrlo specifičan, kratkotrajan i često lokalizovan trend koji se pojavljuje unutar digitalnog prostora, najčešće na društvenim mrežama ili drugim online platformama. Za razliku od makrotrendova koji traju duže i imaju širi uticaj, mikrotrendovi su sitni, brzo nastaju i često jednako brzo nestaju.

Želja za bezbrižnim emocijama

Labubu sa svojim šiljatim ušima, nazubljenim osmehom i čudno slatkim očima, balansira između slatkog i jezivog. Ova emocionalna kontradikcija ga čini nezaboravnim. U hiperdigitalnom svetu taj osećaj nostalgične razigranosti deluje osvežavajuće. Čudno je utešan i ne­verovatno deljiv.

Prema rečima tvoraca Pop Mart-a, Labubu je nestašan, ali dobrodušan, uvek pokušava da pomogne, ali nekako pogoršava stvari. Brend je humanizovao plišanu igračku do te mere da ljudi projektuju osećanja, ličnosti, čak i težnje na nju. Influenseri u Velikoj Britaniji su se pridružili ovom trendu, podstičući ovu opsesiju širom sveta. TikTok raspakivanja, emocionalne reakcije, otkrivanja kolekcija… svaka objava hrani algoritam. Trend je otišao toliko daleko da možete da pronađete i lažnu verziju lutkica, koja se od originala razlikuje u nekim sitnicama, a zovu ih Lafufu.

Moguće je da Labubu nije ništa više od dobro upakovane plastike s emocionalnim marketingom i šiljatim ušima. Možda uopšte ne tražimo utehu, nego samo sledeću stvar koju možemo da stavimo u korpu, fotkamo za Instagram i zaboravimo za dve nedelje. Možda nismo nostalgični, samo smo umorni, zasićeni i spremni da platimo bilo šta što makar izgleda kao osećaj.

Ali u tom zamoru, Labubu ipak uspeva korisnike da pogodi tamo gde je najmekše – u detinjstvo koje nisu ni primetili da su izgubili. Možda nas ne spasava. Ali barem nas, na trenutak, podseća da još uvek možemo da želimo nešto što nam nužno ne treba. Makar to bio samo mali gremlin za ključeve u raznim bojama. Jer, nije lako pronaći smisao, ali ga je iznenađujuće lako okačiti na torbu.