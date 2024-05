Komentar: Ljudi u AI svetu

Tokom hiljada godina, u nastojanjima da preoblikuju budućnost, ljudi su pribegavali raznim metodama, od čitanja zvezda do nauke i tehnologije. Ali ko može zaista da zaviri u budućnost… Od Web-a do AI-a prošlo je samo 35 godina, a svi znamo koliko je „velika“ ljudska istorija.

Moment dugog puta do brzog razvoja tehnologije nije nešto što bi me mučilo. Brine me to što, uprkos nesumnjivom napretku i nastojanjima da svoj život učinimo boljim, predvidljivijim i lakšim – nismo uspeli da budemo bolji i pametniji ljudi.

Nevolje u globalnom selu

Iako se čini da smo ratove nekako civilizaciono prevazišli, oni se i dalje događaju. Svet nikada nije bio veće selo, a i dalje imamo glad, nestašice, bolesti i loše uslove života širom planete. Kriminal se i dalje događa, i to kakav. Prevara, zavist i želja da komšiji crkne krava su, izgleda, ljudske osobine koje ne možemo da prevaziđemo čak ni uz najrazvijeniju tehnologiju, zdravstvo i nauku. Prisetimo se samo lokalnog primera, porasta optužbi za akušersko nasilje u Srbiji nakon nemilog događaja koji ne želim ni da spomenem, a sigurna sam da ga se svi sećamo. Zašto su prijave za akušersko nasilje porasle baš krajem 2023? Nije ih tada bilo više, već je lavina nespomenutog događaja podstakla druge žrtve da se oglase. Najranjiviji smo kada nam je potrebna medicinska pomoć, a kada je u igri i naše potomstvo, u stanju smo sve da trpimo i da kažemo: „A dobro, bitno je da je prošlo, zaboraviću ja to“.

Iako sam znala da se takve stvari događaju tu i tamo, ta količina različitih iskustava mi je malo ubila dušu, jer nikako nisam mogla da razumem – kada smo to tačno zaboravili da budemo ljudi? Da razumemo druge, uprkos svojoj muci kakva god da jeste? Ljudima trebaju drugi ljudi. Uvek bilo i biće. Mi smo društvena bića, zajedno napredujemo, zajedno smišljamo nove revolucionarne stvari, a opet, izgleda da nismo dovoljno evoluciono napredovali da možemo da prevaziđemo sve svoje interne frustracije, probleme i anksioznosti, da ih ostavimo po strani i razumemo drugo ljudsko biće koje ima možda iste takve probleme. Umesto da to radimo, mi se iživljavamo na drugim ljudima, ratujemo i smišljamo svetske spletke.

Ako slučajno još uvek niste pogledali Netflix-ovu Sci-Fi seriju 3 Body Problem, topla preporuka – verujem da će vas naterati da se zapitate koliko smo stvarno evoluciono napredovali. Spoiler alert – sama ideja o postojanju vanzemaljskog života koji je napredniji od nas i ima tehnologiju koju mi ne možemo ni da zamislimo je mind blowing sama po sebi, ali ono što je mene tu potpuno zateklo zapravo je ideja da neka tamo bića, negde u svemiru, uopšte ne razumeju pojmove niti radnje kao što su ’laž’ i ’obmana’. Zamislite svet u kome to ne postoji. Ja ne mogu, mi smo tako izgleda rođeni. Možda je srž te potrebe negde u našoj atmosferi, ili u našem DNK. Ko zna.

Iako tehnologija svakim danom sve više napreduje, nikako da osmislimo neki super AI koji može da iščita sve naše istorijske nedaće i da nas nauči kako da bolje živimo jedni s drugima. Kako da se razumemo i poštujemo. To nam je nekako najteže da naučimo.

I stalno pričamo o tome kako AI mora da uči kako bi se usavršio, kako bi mogao da nam ponudi bolja rešenja, ali zaboravljamo da mi još neke jako važne osnove nismo naučili – being human, što bi rekli Britanci. Dok AI uči kako da nam pomogne, haj’mo da malo naučimo da budemo barem za mrvicu bolji.

