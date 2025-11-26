Komentar: Mai Tai – Knedla u grlu

Hajde da izmislimo frazu. Mai Tai. Marketing+ai, tehnologija+ai… Svašta prolazi kroz tu „kapiju“…

Autor: Ljubomir Ristić

Došao meni pre par dana drug iz Amerike. Nije bio odavno, a mnogo voli stvari koje ga podsećaju na detinjstvo provedeno na Voždovcu; jedna od njih su, kaže mi, one obične knedle sa šljivama. To je bar lako, kažem ja, tu mi je tašta, zamoliću je da ti napravi. Računam, tašta je to, ko će da zna ako ne ona. Odem sutradan kod nje sa ovom idejom, kad, šipak, gospođa kaže da nikad nije pravila knedle. Ali, ne brini, kaže ona, pitaću ChatGPT za recept, ja to stalno radim. True story.

U trenutku kada se već i bake hvale receptima koje im je preporučila veštačka inteligencija, nije na odmet razmisliti i o drugim aspektima – recimo, kako AI utiče na poslovanje?

Poslovni upiti

Prema podacima studije koju je sproveo tim iz OpenAI zajedno sa Dejvidom Demingom sa Harvarda, broj dnevnih poslovnih upita je u junu 2024. iznosio 213 miliona, da bi godinu dana kasnije taj broj iznosio 716 miliona. Budući da se i dalje najveći broj upita odnosi na teme vezane za pisanje, ovo bi moglo da znači da imamo više gramatički ispravnih tekstova. A kako stojimo sa činjenicama? Prema Ričardu Satonu (Richard Sutton), kreatoru „učenja potkrepljivanjem“ (i dobitniku svih mogućih akademskih nagrada u oblasti kompjuterskih nauka), Large Language modeli predstavljaju ćorsokak jer ne mogu da uče „u letu“, što je od suštinskog značaja kako za sveobuhvatnu primenu AI, tako i za razvoj AGI. On smatra da LLM-ovi mogu da nam kažu kako bi bilo očekivano da neka osoba reaguje na nešto, ali ne i kako će stvarno da reaguje (tj. da „predvide budućnost“) zato što LLM-ovi uče statistički, iz ogromnih količina dostupnih im tekstova. Pa ako u tim tekstovima postoji faktografska nedoslednost, ona se može, i, verovatno hoće, pojaviti u odgovorima koje LLM daje.

Ali vratimo se na početno pitanje – primena AI u poslovanju. Deluje da trenutno dostupni alati – koji su svi LLM – mogu da pomognu najviše oko repetitivnih poslova, recimo administrativnih. Mogu da zamene armije računovođa (uz maksimalno poštovanje prema toj profesiji), ali ne mogu da budu CEO koji na dnevnom nivou donosi dalekosežne odluke, niti da obavljaju bilo koji suštinski kreativni posao, gde pod kreativnim mislim na stvaranje nečeg novog, što ranije nije postojalo.

Statistički najverovatniji

Ovo na prvu loptu izgleda upitno, jer ko god je ChatGPT-u postavio pitanje tipa „kako da napravim novu kompaniju koja će mi donositi XY prihoda“ dobio je odgovor koji svakako deluje smisleno. Ili, kome je Midjourney napravio sliku stvorenja koje nikad nije postojalo, može (i, verovatno, hoće) misliti da nisam u pravu. Ali suština je u sledećem – LLM-ovi koji stoje u pozadini ovih alata su analizirali milione tekstova i slika i dali nam statistički najverovatniji odgovor na osnovu podataka na kojima su trenirani; tu nema ni a-ha momenta, ni eureke.

Zato se, recimo, svetsko tržište akcija veoma često koleba. Fluktuacije se mere milijardama dolara: svi očekuju da AI zablista u punom sjaju, a opet, šta ako se to ne desi… Holivud… ili propast? Ako pogledamo američko tržište kao najrazvijenije, trenutno najviše rastu akcije hardverskih AI kompanija, onih koje proizvode čipove, memoriju i serversku infrastrukturu, zatim onih firmi koje tu opremu intenzivno kupuju, čije se CAPEX investicije mere desetinama milijardi dolara, kao i onih kompanija koje za sve te silne data centre obezbeđuju ono bez čega to predstavlja samo gomilu metala i silikona (ne tog silikona). Poslušajte TED izlaganje Erika Šmita, bivšeg CEO Google-a, koji govori o neverovatnih 90 gigavata električne energije koja je potrebna Americi za dalji razvoj AI tehnologije. To je količina energije koja napaja 90 prosečnih američkih gradova, za koju je potrebno, recimo, 90 nuklearnih elektrana. Koje se još uvek ne grade i koštaju kao sam đavo. Šta činiti?

Microsoft je sklopio ugovor sa firmom Constellation Energy, vlasnikom zatvorene nuklearke Three Mile Island, da se ona ponovo otvori 2028. i da narednih dvadeset godina ekskluzivno snabdeva energijom Microsoft data centre. Usput, Ostrvo Tri Milje je bilo poprište najozbiljnijeg nuklearnog incidenta na teritoriji Amerike, kada je došlo do delimičnog topljenja jednog od reaktora. Ok, taj reaktor neće raditi u sklopu ovog ugovora, ali celokupni deal govori koliko je situacija ozbiljna i potražnja za energijom velika.

Mali i veliki reaktori

Pompezna (a kakva druga?) najava Trampa da se Amerika ponovo okreće nuklearnoj energiji pod svetla berzanskih reflektora dovodi još niz kompanija koje se bave SMR-ovima, odnosno malim modularnim reaktorima. Mali reaktori imaju samo jedan mali problem – nijedan još nije napravljen. Najdalje je otišla firma NuScale Power Corporation sa tikerom, gle čuda, SMR – oni su dobili odobrenje američke vlade da pristupe izgradnji prvog takvog reaktora, ali to se još nije desilo, a najavljuje se za 2030. godinu. Što ne smeta kompaniji, osnovanoj 2007. godine, da, iako potpuno neprofitabilna, za proteklih godinu dana ostvari rast akcije od preko 200%. Koliko je ovo sada interesantna tema govori i činjenica da su firme poput Rols Rojsa ušle u trku. Dok SMR govori o 77 MW reaktoru, RR planira čak 470 MW snage kada (da ne kažem ako) taj reaktor ugleda svetlo dana.

Čak i letimičan pogled na tekstove iz relevantnih izvora (uz sve ograde koje se danas uz ovakav pridev podrazumevaju) pokazuju da veliki broj stručnjaka smatra ne samo da se nalazimo u sred AI mehura, već da je taj mehur 17x veći nego što je dot com bio (Julien Garran). Ili da firme kao što su Meta, Alphabet, Amazon i Oracle pribegavaju računovodstvenim trikovima kako bi svoju profitabilnost pokazale većom i time vrlo direktno uticale na vrednost akcija odnosno tržišnu kapitalizaciju. Nedavni tekst u Ekonomistu navodi da su sve pomenute kompanije produžile knjigovodstveni period upotrebe svojih data centara i opreme koja je u njima sa 4 na 6 godina. To znači da se oprema amortizuje duže, i da su godišnji troškovi te amortizacije manji. Koliko manji? Zavisi šta uzmemo za stvarni period aktuelnosti nekog čipa ili servera.

Jensen Huang kaže da NVIDIA planira da izbacuju novu generaciju čipova na svakih 12 meseci, kao Apple novi iPhone. Ako bi to bila referenca, onda pomenutih 6 godina amortizacije koje najveći kupci servera i čipova računaju predstavlja neslaganje od vrtoglavih 4 biliona dolara. To je, za one koji još nisu sasvim oguglali na cifre, četiri hiljade milijardi, ovako: $4,000,000,000,000. Knedla u grlu…

I prethodna generacija čipova će nastaviti da radi, i verovatnije je da period u kome se oprema potpuno ili delimično zanavlja iznosi oko tri godine, ali šest svakako ne. Tako da je upitno koliko finansijski pokazatelji svih tih mega-firmi zaista drže vodu, a koliko ih investitori (naročito mali, tzv retail investitori) svesno ignorišu jureći sledeći veliki dobitak.

Ako investirate…

May you live in interesting times je izraz koji se često pripisuje staroj Kini, dok drugi autori smatraju da potiče od britanskog establišmenta koji je tamo bio situiran početkom dvadesetog veka. Kako bilo, čini se da današnje vreme donosi novo razumevanje ove sentence… ili kletve. Lepota je u oku posmatrača, kao i inače.

Za one koji investiraju: imajte u vidu da počinje najbolji kvartal za trgovanje, a takođe da je oktobar bio mesec najvećih fluktuacija u ceni akcija. A da li će AI pokazati da je vredan ovolikog hajpa – pa, videćemo. U svakom slučaju, ChatGPT knedle su bile odlične.