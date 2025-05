Komentar: Pedesetogodišnjak Microsoft

Microsoft je 4. aprila proslavio veliki jubilej – 50 godina postojanja. Na svečanosti su govorili dosadašnji direktori, Bill Gates, Steve Ballmer i Satya Nadella, Copilot je pokazivao šta ume, a bilo je i neprijatnih iznenađenja u vidu protesta dvojice službenika koji će već sledećeg dana biti otpušteni. Vredelo je prisustvovati…

Pola veka… ili čitav informatički vek. To je vek firme Microsoft, koju su Bill Gates i Paul Allen osnovali 4. aprila 1975. godine u Albukerkiju, država Novi Meksiko. Sve je počelo od bejzika za Altair 8800, prvi kućni računar koji je proizveden u velikoj seriji. Pratili su ga drugi kućni računari, i za većinu njih je Microsoft obezbeđivao operativni sistem i bejzik interpretator. Taj bejzik je bio ulaznica za sledeći korak: moćni IBM ih je angažovao da naprave operativni sistem za njihov prvi personalni računar, IBM PC, promovisan 12. avgusta 1981.

Usledili su mnogi drugi jezici, prog­ramerski alati, korisnički programi i najzad Windows, koji danas pokreće većinu desktop i laptop računara širom sveta. Pola veka kasnije, Microsoft nije samo kompanija koja prodaje softver već pre svega provajder cloud servisa, a kapitalizacija (ukupna vrednost)firme se procenjuje na 2.73 triliona dolara. Microsoft-ov adut za narednu deceniju je Copilot, AI alat koji ugrađuju u sve svoje sisteme.

Direktori na sceni

Microsoft je tokom ovih 50 godina imao samo (?) tri izvršna direktora, i sva trojica su se obratila zvanicama na proslavi. Bill Gates je rekao da sve jeste počelo od jednog proizvoda, ali da je on bio duboko ubeđen da Microsoft ne sme da bude single-product firma, kao što su uglavnom bili njeni konkurenti. „Mi smo gradili fabriku softvera, zapošljavajući najbolje lude, kreirajući bolje alate i uvek natežući sve limite“, rekao je Gates. Dodao je da ga je tadašnji drugi čovek firme, Steve Ballmer, ipak „držao na zemlji“, zahtevajući da se ide korak-po-korak i da se radi širenja lepeze ne zanemaruje kvalitet proizvoda.

Govoreći posle njega, Ballmer je rekao da osamdesetih godina nije postojala kompjuterska industrija i da je vladao haos. Bilo je bezbroj malih firmi a onda je došao IBM i sve je odjednom postalo veliko i profesionalno. I tako je bilo narednih 20 godina, kada su uređaji zasnovani na mikroprocesorima sustizali jedan drugog na tržištu. Bilo je to cool vreme, prisetio se Ballmer, a onda je simulirao svoju čuvenu numeru gde viče „developers, developers, developers“, ali je sada urlao „50 more! 50 more! 50 more!“.

Satya Nadella nije sebi mogao da priušti da se, kao penzionisani direktori, bavi prošlim danima.

Objašnjavao je AI Copilot strategiju i predstavljao raz­ne nove servise koje će Copilot obezbediti. Prikazao je dugu, mada možda i dalje maglovitu „mapu puta“. Ipak, njegova priča nije ostala bez vedrije komponente, kada se podsetio vremena u kome su Gates i Ballmer moraju da šefuju vođama projekta Windows NT i Windows 95. A Jim Allchin i Brad Silverberg nisu bili ljudi kojima je lako upravljati… najblaže rečeno.

A sledećih 50 godina?

Uz ostale demonstracije, Copilot se okušao i kao novinar, intervjuišući trojicu direktora. Pitanja su bila zanimljiva, ali je nekako nedostajalo „vatre“ koju bi novinar od krvi i mesa uneo u razgovor. Copilot je jednostavno previše ljubazan da bi bio interesantan. Uobičajeno pitanje sa intervjua za posao „kako vidite sebe za 5 ili 10 godina“, Copilot je prepravio u „kako vidite Microsoft za 50 godina“, na šta je Gates, da li u šali ili ne, rekao da će tada Copilot biti CEO. Ballmer je bio daleko ozbiljniji, rekao je da je veoma neobično da kompanija ostane relevantna čitav vek nakon nastanka, a onda je dodao da će, ako i tada Microsoft bude blizu vrha, to biti veliko priznanje za osnivače i prve direktore.

Tu je negde nastupio i skandal. Dva inženjera su počela da viču „Mustafa, shame on you. You have blood on your hands“, tvrdeći da je Mustafa Suleyman, koji je na čelu AI dela Microsoft-a, ratni profiter, dok su se ispred Microsoft-ove zgrade okupili demonstranti sa parolom No Azure for Apartheid, protestvujući protiv saradnje sa Izraelom. Dan kasnije, Ibtihal Aboussad i Vaniya Agrawal su „ljubazno zamoljeni“ da napuste Microsoft.

Program je nastavljen uz muziku benda Allen Stone i šale koje je pričala glumica Brenda Song. Na velikom ekranu su se smenjivali smešni klipovi u kojima učestvuju Clippy i Xbox, a onda je Bill Gates izašao na scenu da kratko opiše šta je to kvantni kompjuter i da izrecituje 17 decimala broja PI. Malo je provocirao direktora koji je zadužen za gejming, pa je Phil Spencer priznao da tokom radnog vremena, 20 do 25 sati nedeljno, samo igra igrice.

Rođendanska proslava je, sve u svemu, dala mnogo odgovora ali i pos­tavila još više pitanja. Microsoft-ov recept je ipak ostao tajna, ali su se svi stariji posetioci ipak podsetili nekih lepih i dinamičnih događaja. Mlađi posetioci su se verovatno pitali „šta ovi starci zaboga pričaju“.

Autor: dr Sava Zdravković

