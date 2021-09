Komentar: Postpandemijsko poslovanje

COVID‑19 nam je, osim svega onog lošeg, doneo i ubrzanje poslovnih procesa i transformaciju načina na koji sarađujemo i radimo – od rada od kuće do robotskih kancelarija.

Iako nam se svima činilo da će 2021. godina da obriše Coronu jednim prostim delete, to se ipak nije dogodilo. U ovoj godini smo, osim spore vakcinacije, videli i to da smo tek na početku borbe s ovom užasnom bolešću i počeli smo polako da joj prilagođavamo sve sfere života, pa tako i poslovnu. Bolje rečeno, nastavili smo proces prilagođavanja koji je počeo pre skoro dve godine. Neverovatno, ali ipak istinito – samo nekoliko meseci nas deli od „korona dvogodišnjice“.

Na daljinu

Tokom 2020. puno ljudi je radilo od kuće, na daljinu, s povremenim povratkom u kancelariju. Oni koji su već radili od kuće nisu osetili neku značajnu promenu. Ipak, promene su i te kako vidljive, pogotovo kod onih većih korporacija koje imaju nešto zahtevnije procese upravljanja ljudima i projektima. Zbog ovog stanja, mnogi su uvideli da zaposleni jednako mogu dobro da rade, pa čak i bolje, ako nisu fiksno vezani za radno mesto ili popularnu satnicu od 9 do 17.

Kancelarijski kompleks u Bukureštu nudi futuristička rešenja kao što su hands free kvake, površine koje se same čiste, antimikrobne boje, alati za analizu kvaliteta vazduha, UV roboti za dezinfekciju i još 135 drugih superkul alata

Takav zaključak nije neka novost, jer je odavno poznato da prosečna osoba ne može imati jednak fokus u prva tri sata rada, kao i pred kraj radnog vremena. Zahvaljujući radu od kuće to je još jednom potvrđeno, pa su neke firme zadržale hibrid u kom zaposleni mogu da biraju hoće li da rade od kuće ili iz kancelarije. Neki su ipak bili malo konzervativniji pa su ovaj model prilagodili tako da se nedelju‑dve radi od kuće, a nedelju‑dve s posla. I sve je to OK, svima dobro dođe malo promene. Stvarno su srećni oni koji mogu da biraju jer ipak poslu posvećujemo stvarno ogroman deo svog života.

Rad od kuće sigurno nije bio najjednostavniji za one koji imaju decu, ali su i oni pronašli način kako da to funkcioniše, te su za sebe možda izabrali veče kao novo omiljeno vreme za rad. Šteta je samo što se na neka zanimanja ovo ne može primeniti, a najmanje na medicinske radnike na terenu koji su direktno izloženi bolestima. Ali ko zna šta nam budućnost nosi.

Alati za virtuelni radni dan

Mnoge velike i ozbiljne kompanije uveliko rade na alatima koji im olakšavaju rad na daljinu, poput Facebook‑a koji je najavio virtuelne sastanke u virtuelnim sobama pomoću Oculus Horizon Workrooms. Zahvaljujući njima i VR‑u, zaposleni će moći da održavaju produktivnije sastanke.

Za one koji su više za povratak u stvarni svet, kancelarijski kompleks u Bukureštu ima vrlo futuristička rešenja kao što su hands free kvake, površine koje se same čiste, antimikrobne boje, alati za analizu kvaliteta vazduha, UV roboti za dezinfekciju i još 135 drugih superkul alata. Na samom ulazu u ove moderne kancelarije nalaze se roboti koji mere temperaturu, onda se prolazi kroz dezinfekciono polje, nakon čega mogu potpuno sigurni da šetaju kroz zgradu jer ih štiti svetlosna UV dezinfekcija koja se nalazi u ventilacionom sistemu.

Ova moderna tehnologija proizvod je projekta Immune building standard koji ima za cilj da, po ugledu na bolnice, uz moderne aparate obezbedi što sigurniji boravak na radnom mestu. Možda je trenutno ovakva tehnologija skupa, ali vrlo brzo će se tržište napuniti pa će ovi proizvodi postati sastavni deo svih velikih poslovnih kompleksa gde je velika fluktuacija ljudi.

Teško je reći da smo već u postpandemijskom periodu, možda više negde između. Ali već vidimo da su neke promene u načinu rada izazvane pandemijom itekako korisne. Biće zanimljivo posmatrati šta nam sve tehnologija, AR, VR i mašine donose u narednoj deceniji.

