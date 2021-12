Komentar: Posvetite 2022. godinu – sebi

Prethodne dve godine su nas istumbale naopačke. Ubacile su nas u mašinu, odradile nekoliko centrifuga i rekle – hajde sad se snađite. Tokom svih tih izolacija, karantina i samoizolacija imali smo više vremena za sebe i porodicu, ali posao nije stao. Morali smo mnogo toga da promenimo u svom životu. Iako smo imali možda nešto više vremena za sebe, retko ko se posvetio sebi u pravom smislu te reči. Zato, nek 2022. godina bude ona u kojoj ćete manje brinuti, a više paziti na svoje potrebe!

Ako nemamo vremena za sebe, u jednom trenutku nećemo biti sposobni da imamo vremena za bilo šta drugo osim za sebe. Ako je ležanje na kauču i gledanje Netflix‑a ono što vam je potrebno – go for it! Kuća, posao, deca, prijatelji – ništa neće pobeći. Zato evo nekoliko aplikacija koje vam mogu pomoći u ovom procesu pravljenja pauze i samoaktiviranja, makar to bilo i 15 minuta u danu.

Ostvarite svoje ciljeve

Ako ste spremni da konačno smanjite količinu slatkiša, provodite manje vremena na telefonu ili više čitate knjige, onda je Strides app idealna za vas jer vam pomaže u ostvarivanju ciljeva, ohrabruje i šalje notifikacije podrške. Svima nam je nekad potrebno da nas malo neko „pogura“.

Opustite se, meditirajte, bolje spavajte

Mir, više samokontrole i opuštanja svima su nam kad‑tad potrebni. Aplikaciju Simple Habit ocenilo je pozitivno više od 40.000 korisnika, a upravo ona vam pomaže da svoje dnevne navike opuštanja, meditacije i mindfulness‑a postanu i vaše životne navike. Postoji još puno aplikacija za meditaciju, pa ako se pokaže da ova nije za vas, probajte nešto drugo poput: Calm, Headspace, Fabulous Daily…

Šta to uopšte znači posvetiti se sebi? To ne znači da morate sad kod pedikira, manikira, frizera i na sve self‑servise. To znači da možete da radite šta god duši prija, pa čak i da ne radite ništa.

Jedite kvalitetnije

Kada jedemo izbalansirano, bolje se osećamo. Koliko god nas fast food činio srećnima, on nije održiv na duge staze. My fitness pal je aplikacija koja vam na jednostavan i dobar način nudi proračun kalorija koje unosite pa će vam u jednom trenutku biti jasno zašto je bolje pojesti za doručak kuvano jaje nego pecivo iz pekare. Ne treba se previše ni zamarati kalorijama, samo odaberite kvalitetne namirnice i one koje vam pružaju pravu nutritivnu vrednost sa što manje obrade (poput keksića, čokoladica i slično). I naravno, pretpostavljam da ste već do sada naučili da integralni keks ne znači i keks s manje šećera.

To ne znači da ne smete da jedete slakiše; sve možete – samo umereno!

Vežbajte više

Znam, znam, ovo je tako teško postići ako nemate naviku vežbanja. Ali nemojte da vas čudi što svetske zvezde od 50 godina izgledaju kao da imaju 20 jer oni vežbaju svaki dan i trude se da njihovo telo ostane mlado. Ako do sada niste uspeli da ostanete konzistentni, možda vam trošenje novca pomogne. Aplikacija Couch to 5K košta oko pet evra, ali to je sitnica u odnosu na ono što vam nudi. Uz manje korake dolazite do većeg cilja. Aplikacija je idealna za one koji su spremni da hodanje pretvore u trčanje. Ako vam je napolju prehladno za tako nešto, na YouTube‑u pronađite video‑vežbe koje će vas aktivirati u samo 10‑15 minuta. Toliko dnevno potrošite da pročitate vesti, zar ne?

I na kraju, ne morate da instalirate ni jednu od ovih aplikacija. Možete da čitate, crtate, radite nešto treće što volite i samo malo više razmislite o onome što stvarno želite za sebe same. Nekada nam to pomogne i na ostalim životnim poljima. Uživajte u novoj godini!

