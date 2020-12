Komentar: Prođe stara, šta li nosi Nova?

Prođe i 2020, godina koja je imala samo januar, februar (doduše prestupan) i onda… virus. Godina koje je promenila način na koji živimo i radimo, zamenila putovanja Teams i Zoom sastancima, pokrenula digitalnu transformaciju, ubrzala razvoj ICT i MedTech alatki… ukratko, napravila mnoge stvari koje je već odavno trebalo napraviti, ali se svim tim promenama ne radujemo jer nisu plod naše želje, nego moranja. Sada dolazi Nova godina, nova decenija i… šta sve sa njom?

U stara dobra vremena corona ili fermata je bilo ime simbola kojim se, u muzičkoj notaciji, naglašava da neku notu ili pauzu treba produžiti više nego što normalno traje, s tim što sam izvođač odlučuje koliko će produženje trajati. Danas je Corona nešto sasvim drugo, ali trajanje se i tu produžava, ne znamo koliko. Znamo samo da se treba boriti da tokom „pauze“ sačuvamo život, zdravlje, biznis i, uopšte, zdrav razum. A naš najjači saveznik u toj borbi su moderne tehnologije.

ICT oprema i servisi su se tokom 2020. godine ubrzano razvijali, ali je pandemija stavila naglasak na ono što bi u normalnom toku stvari došlo možda nekoliko godina kasnije. Impresivan je napredak alata za grupni rad među kojima se izdvojio Microsoft Teams, ali su iznikle i neke nove zvezde kao što je Zoom. Razne vrste Web kamera i dalje se traže na prilično praznim rafovima, slušalice su neophodne u svim domovima gde više članova porodice radi ili uči na daljinu, a porasla je i prodaja PC računara i periferijske opreme jer su ljudi neminovno opremali kućne kancelarije. Sada dolaze nove generacije konzola, pošto su u domenu praznične zabave kompjuterske igre zamenile putovanja i druženje. Biće oko svega toga još dosta posla, naročito što se tiče unapređenja softvera, ali su serveri, data centri i komunikacije dostigli do skora nezamisliv nivo. Drugu deceniju XXI veka smo počeli sa 3 Mbps ADSL priključcima, a završavamo je sa 1 Gbps optikom u kući. Bila je ovo, pre svega, decenija telekomunikacija.

A kad već pominjem decenije, dopustićete i jednu napomenu lične prirode. Pre četiri decenije, u januaru 1981. godine, u Galaksiji 105 objavljen je moj prvi tekst koji se zvao „Igre pomoću računara“ (možete i da ga pročitate). Da li je, kucajući ga na tadašnjoj Olympia pisaćoj mašini, na dva lista između kojih je indigo, jedan učenik Matematičke gimnazije mogao da pomisli da je našao svoju profesiju? Možda tek delimično – bio sam ubeđen da ću se u životu baviti kompjuterima, a sam tekst je bio… pa, eto, pozvao me profesor Vladimir Ajdačić da ga napišem, pa sam napisao. Onda su me iz Redakcije Galaksije pozvali da napišem još jedan tekst, o igri Mastermajnd na džepnom računaru, a posle se nekako podrazumevalo da ću i sledećeg meseca napisati nešto.

Tako je to krenulo, Galaksija, Računari u vašoj kući, knjige, PC Press… četrdeset godina, čitav jedan radni vek. I to lep radni vek: povremeno sam se pitao da li će biti ideja i materijala za još jedan tekst, ali me računarsko tržište nikada nije ostavilo na cedilu. U zadnjih godinu dana bio sam u prilici da predstavim razne nove stvari, pre svega 10‑gigabitne mreže, uvođenje optike u kuću, iskustva sa ransomware napadima, eSIM‑ove, napredna rešenja za video‑konferencije, a na početku treće decenije XXI veka čekaju 5G mobilne mreže, savitljivi telefoni, nove generacije Apple računara sa M1 procesorom (mogli bi da naprave totalni preokret na tržištu), 10‑gigabitni Internet, alati za virtuelnu realnost koji nikako da „pogode“ šire tržište (možda će i tu Apple M1 pokrenuti stvari) i svašta drugo. Samo da se, primenom vakcina, ova Coronom produžena pauza u našim životima završi i da kompozicija krene dalje.

Srećan Božić i Nova godina!

