Komentar: Srećna Nova 2022!

Poslednje dve godine nas nisu mazile, to je sigurno, ali iz svega lošeg dođe i nešto dobro. Naučili smo do koga nam je stvarno stalo, šta nam je stvarno važno, a neke odnose gajene tek reda radi smo raščistili. Naučili smo koliko nam je Internet stvarno pomogao da ostanemo u kontaktu ne samo s najbližima nego i sa celim svetom. Možda tako ne deluje, ali tehnološki nismo nikada bili napredniji. Veštačka inteligencija i mašine sve više rade u našu korist, videćemo do koje tačke.

Najpretraživanija fraza na Google‑u u 2021. u Srbiji bila je „nove mere“, zatim „prijava za 30 evra“, nakon čega slede Marinko Rokvić i Đorđe Balašević. Iz ovog jednostavnog, svima dostupnog pregleda, da se zaključiti šta Srbe najviše brine i šta im je najviše potrebno.

Mi i oni

Zanimljivo je da u zemlji u kojoj svi sve znaju, svi hoće da se prijave za 30 evra, ali retki žele da istraže koliko kolektivna vakcinacija može da pomogne da vam ne umre neko blizak ili, recimo, da ne umre Đorđe Balašević. Da, izgleda da nam je 30 evra potrebno više jer „ko zna šta stavljaju u te vakcine“. Znamo šta su evri, ali ne znamo šta su vakcine i to vam je jednostavno tako.

Ne možemo osuđivati ljude koji ne znaju, ali možemo one koji znaju kako da saznaju ali i dalje ne razlikuju informaciju od dezinformacije. Ipak, od nerviranja nema ništa niti od brige oko toga šta drugi kažu i misle, iako nas to nekad ugrožava.

U svemu ima podela na „mi“ i „oni“, a najkomplikovaniji ratovi su uvek oni koje vodimo protiv nas samih. Zato je nekad lakše da verujemo lakim informacijama, drugima za koje smatramo da su dovoljno pametni ili imaju određeni autoritet. Najlakše je da drugi odlučuju za nas, da se nimalo ne pitamo i živimo svoju utopiju.

Šta (ne) možemo da promenimo

U ove dve godine naučili smo da ne brinemo oko stvari koje ne možemo da promenimo, tj. barem smo probali da naučimo kada je to bilo moguće, zato je važno da se fokusiramo na ono što možemo da promenimo, a to smo jedino mi sami. Nije lako, ali je jedino što daje dobre rezultate. Svima je najteže zakopati po svojim dubinama, ali jednom kada ste tamo, više nema nazad, a ono što izađe to je sigurno bolje od onoga što ste tamo ostavili.

Napravite sopstvene granice i ne idite bilo gde radi reda, jer će neko nešto da misli i nije mu važno kako se vi osećate. Ne verujte svemu što čujete i pročitate jer istina je uvek nešto dublje zakopana i ne stoji na tacni posuta šećerom u prahu. Volite, ne volite, verujte, ne verujte, ali uvek brinite o sebi jer je to ono od čega nikad ne možete da pobegnete.

Srećna Nova godina!

