Komentar: Termos kao TikTok statusni simbol

Proizvođač termos čaša Stanley posluje već preko 110 godina, pa ne treba sumnjati da znaju kako se roba prodaje. Ovaj brend iz Sijetla zarađivao 70 miliona dolara godišnje od prodaje svojih poznatih čaša koje održavaju pića hladnim i vrućim. Došla je godina 2020, i Stanley termos je bio jedna od najpopularnijih čaša za piće na svetu. Počele su da se prodaju u sve više boja i varijacija, a sve veći deo vremena ulagali su upravo u svoju najveću publiku: žene. Prema podacima CNBC Make It, 2023. godine Stanley je ostvario neverovatnih 750 miliona zarade. Ako se pitate kako, pa to je obična termos čaša, odgovor sledi.

Termos kao najpoželjniji proizvod

Vrtoglavi rast krenuo je prodajom novih Quencher čaša koje su zadržale oblik do danas, tako da stanu u držač za čaše. Quencher ima vakuumsku izolaciju sa dvostrukim zidom, poklopac na navoj, dizajn od recikliranog nerđajućeg čelika i slamu za višekratnu upotrebu. Quencher se toliko dobro prodavao da je zamenio kultnu Stanley termos čašu kao najprodavaniji proizvod brenda u 2020. Od tada nije izgubio prvo mesto, a prodaja je sve više rasla.

Pastelne verzije Quencher-a super su se uklopile u popularnost Instagram-a i pomogle su da se percipira manje kao utilitaran proizvod, a više kao modni dodatak. Dostupne opcije bile su sve brojnije, tako da je

Stanley izdao Quencher u više od 100 boja, a neki fanovi su počeli da prave kolekcije.

Kako bi se povećala potražnja za Stanley termos čašama koje su se pojavljivale u limitiranim izdanjima, sve više se išlo u saradnju sa influenserima, poznatim ličnostima i brendovima. Devet miliona pregleda na TikTok-u imao je video o izgorelom automobilu u kome je čitava ostala samo (pogađate) Stanley termos čaša. #StanleyTumbler haštag je pregledan više od 900 miliona puta, a proizvod je bio zvezda mnogih viralnih video-zapisa. Kako izađe nova kolekcija, bilo da je to crvena čaša u saradnji sa Starbucks-om ili Cosmo pink roze pred Dan zaljubljenih, čaša postane poželjan proizvod, samim tim što je serija ograničena.

Čaša umesto trofeja

O ovom prodajnom fenomenu se i ranije govorilo, a prema pisanju New York Times-a, delimično se radi o efektu oskudice i ideje o tome da samo najbrži mogu doći do određene kolekcije. Čaša kao modni predmet u ekskluzivnim bojama koje su dostupne kratko vreme čine ljude sklonijima da ih kupe čim se pojave. TikTok tu takođe ima veliku ulogu. Nakon što je privukao pažnju, Stanley čaša od 40 unci (oko 1 litra), postala je „IT“ stavka na TikTok-u. Ako se pitate šta je uopšte „IT“ – najprostije rečeno, to su see now, buy now proizvodi koji postoje u pred-narudžbama, o kojima bruje društvene mreže ili, kako kažu Britanci: Item before it becomes basic.

Da Stanley nije basic, dokazuju čitavi redovi fanova koji iščekuju nova ograničena izdanja, pa gomila tiktokova gde ljudi pokazuju svoje kolekcije čaša koje čuvaju kao trofeje (https://urltiger.com/JBLLM). Ako znamo da čaša košta 45-50 dolara, lako je doći do računice koliko vas ovakav jedan zid košta. Zid od termos čaša. Zvuči ludo, ali je istinito.

Stanley termos čaša je postala statusni simbol od 50 dolara, kako je istakao Wall Street Journal, uzurpirajući statusne simbole iz prošlosti: cipele Jimmy Choo i Armani odela. Sve to ukazuje na porast vekovima starog trenda s novim obrtom koji je podstaknut društvenim medijima: upadljivom potrošnjom. Upadljiva potrošnja je trošenje u cilju pokazivanja društvenog statusa.

Aplikacije društvenih mreža i medija zaradile su u 2022. godini 11 milijardi dolara od dece i tinejdžera

Iako tu treba da se vidi nejednakost među klasama, TikTok trendovi su malo prilagodili upadljivu potrošnju današnjem dobu. To je zato što nas je nejednakost u bogatstvu udaljila od toga da luksuzne

proizvode smatramo aspirativnim – a neke od tih težnji zamenjene su da nas podstiču da trošimo na sve što influenseri imaju i plasiraju na svoje profile. Ne promovišu svi samo luksuzne proizvode već i one koji su skoro pa svima priuštivi, poput Stanley-ja.

Target.com, gde se čaša prodavala za 45 dolara i više je nema na stanju

Potrošači su oduvek bili fascinirani životnim stilom onih koje prate, ali 2024. godine, umesto da su te ličnosti sportisti ili glumci, pevači, oni su često influenseri i kreatori online sadržaja (ako uopšte i ima razlike) čiji životni stil izgleda više nadohvat ruke. Stanley čaše se čak nisu ni oglašavale na TikTok-u, već je nekoliko influensera objavilo da im se sviđa i trend je naglo skočio.

Da budete u toku…

Vi želite Stanley, tako da drugi ljudi znaju da ste u toku, vi ste u njihovom istom društvenom statusu, možete sebi da priuštite da potrošite 50 dolara na šolju. Prema nekim istraživanjima u 2022. godini, aplikacije društvenih mreža i medija zaradile su 11 milijardi dolara od dece i tinejdžera. TikTok algoritam može lako da preplavi mlade video-zapisima zbog kojih se osećaju nesigurno, pokazujući šta da kupe da bi se bolje uklopili u neke od ideala.

Upadljiva potrošnja je trošenje u cilju pokazivanja društvenog statusa. Izuzetan izvor prihoda za

velike brendove

Negde sam pročitala da će „Sve više organskog sadržaja imati funkciju ’Prodavnica’, a vi ćete se kretati kroz beskrajni fid prodavnica i sponzorisanog sadržaja“. Kako svaka popularnost ima svoj rok, sigurno je da će i Stanley pomama proći, a na scenu će stupiti nešto novo što ćemo isto toliko jako želeti, dok će termos čaše postati basic.

Ako vas je ovaj tekst podstakao da kupite Stanley čašu, ali ipak ste svesni ludila, Pepco će uskoro imati nešto veoma slično na policama – isti dizajn, nebrendirano, nešto skromnijeg kvaliteta, ali po daleko nižoj ceni.

