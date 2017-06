Kompaktna oprema za 4K telekonferencije

Kompanija Logitech je predstavila novu konferencijsku kameru namenjenu manjim konferencijskim dvoranama i sobama za sastanke. Logitech MeetUp je opremljena 4K optikom i širokougaonim objektivom, i čini svaku poziciju u prostoriji vidljivom, a ima integrisan i zvučnik koji osigurava dobar audio kvalitet. “Naše konferencijske kamere menjaju način na koji timovi sarađuju, otvarajući nove mogućnosti i eliminišući granice. Kompatibilne su sa bilo kojom video konferencijskom aplikacijom, uključujući i one koje već koristite. Pomoću dvostrukih višesmernih zvučnika i širokougaonog objektiva, svako u prostoriji može lako da se vidi i čuje,” rekao je Scott Wharton, potpredsednik i generalni menadžer Logitech Video Collaboration jedinice. Zahvaljujući 4K senzoru i Logitech objektivu omogućena je veća jasnoća, kao i brzo preusmeravanje, a omogućavaju i komunikaciju sa do osam osoba. Integrisani zvuk optimiziran je za akustiku prostorije, pružajući dobar zvuk i u malim prostorima. Uz dodatne mikrofone možete domet zvuka proširiti na do 4,2 metra.

