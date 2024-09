Kompanija LG predstavlja viziju života u budućnosti kroz inovacije za pametan dom na IFA sajmu

Kompanija LG Electronics (LG) predstaviće svoju viziju života u budućnosti na ovogodišnjem IFA sajmu, prikazujući kompletan asortiman rešenja za pametan dom za sve potrebe i životni stil pod sloganom Doživite dom sa privrženom inteligencijom (Experience, Affectionate Intelligence (AI) Home).

Centralni deo LG doma sa privrženom inteligencijom je LG ThinQ ON, napredni AI home hub osmišljen tako da omogući udobnost i pogodnosti shodno individualnim preferencijama korisnika. ThinQ ON se besprekorno povezuje sa najnovijim AI uređajima kompanije LG, čineći jezgro njihovih rešenja za pametan dom. Ovaj sistem pokreće privržena inteligencija, empatičnija i brižnija verzija veštačke inteligencije koju razvija LG. Rešenja za pametan dom tokom vremena uče više o rutinama, preferencijama i ponašanjima korisnika i stvaraju personalizovano prostorno iskustvo, pružajući usput neuporedivu vrednost za kupce i pojednostavljujući svakodnevni život.

Prva stvar na koju će posetioci LG izložbenog prostora na ovogodišnjem IFA sajmu naići je AI Home Gate, impresivni LED medijski zid koji prikazuje kako je LG privržena inteligencija raspoređena unutar pametnog doma kako bi se poboljšao način života korisnika.

Posetioci će moći da iskuse LG sofisticiranu generativnu AI tehnologiju kroz ThinQ ON uređaj kada prođu kroz AI Home Gate. ThinQ ON razume jezik, omogućavajući korisnicima da kontrolišu širok spektar uređaja, uređaje interneta stvari (IoT) i usluge pomoću konverzacijskih glasovnih komandi. LG AI hub omogućava istinski personalizovani životni stil unutar pametnog doma, upravljajući svime, od usluga u svakodnevnom životu do pomaganja deci da se uspavaju.

Inteligentni životni stil za sve generacije, porodicu i kućne ljubimce

The Second Youth Home ilustruje posvećenost kompanije LG da poboljša živote starijih ljudi olakšavajući kućne poslove i obogaćujući slobodne aktivnosti. Ovaj prostor na ThinQ ON pogon ističe kako konverzacijsko prepoznavanje glasa i besprekorna koordinacija kućnih aparata – na primer, automatsko podešavanje mašine za sušenje veša na program aktivne odeće kada mašina za pranje veša završi sa radom – pojednostavljuju upravljanje domom. AI hub takođe može da omogući glasovne brifinge kako bi korisnici bili informisani o tome šta se dešava, zatim da im ponudi smernice za zadatke kao što je rezervisanje taksija i tako ih oslobodi stresa ili da proceni vreme putovanja do odabranih destinacija.

U zoni doma sa privrženom inteligencijom, fokus je na AI rešenjima osmišljenim tako da pomognu porodicama da se staraju o deci i kućnim ljubimcima. Self-Driving AI Home Hub, sposoban da kontroliše AI uređaje i IoT senzore, prilagođava postavke uređaja i uslove životne sredine kako bi zadovoljio potrebe dece. Na primer, on može da aktivira Sleep Mode kada dođe vreme za spavanje, prigušujući svetla i dodajući efekat zvezdane svetlosti kako bi pomogao deci da utonu u san. Osim toga, ovaj hub podržava učenje korišćenjem generativne AI tehnologije za kreiranja priča iz dečijih crteža.

Kako bi olakšalo negu kućnih ljubimaca, LG rešenje za pametan dom upravlja povezanim uređajima i uređajima za održavanje svežeg vazduha i čistih podova. Senzori kvaliteta vazduha inteligentno kontrolišu LG PuriCare™ Alpha Pet Double prečistač vazduha, dok senzori temperature i vlažnosti vazduha upravljaju DUALCOOL™ klima uređajem, automatski prilagođavajući režim i protok vazduha u skladu sa trenutnim uslovima. Robotizovani usisivač autonomno čisti pod nakon što kućni ljubimac prošeta, obezbeđujući tako prijatniji životni prostor. Osim toga, u zoni doma sa privrženom inteligencijom biće predstavljen potpuno nov kućni aparat napravljen posebno za mačke (i njihove vlasnike). Inovativni LG AeroCat kombinuje krevet za mačke sa prečistačem vazduha kako bi ponudio udobno mesto odmora za mačke i svežiji vazduh za njihove vlasnike.

U Delightful Home zoni, ThinQ ON zauzima centralno mesto u stvaranju praktičnijeg kulinarskog iskustva tako što sarađuje sa posetiocima i pruža personalizovane preporuke za recepte, kao i analize ishrane. Posetioci takođe mogu da uživaju u demonstracijama kuvanja uživo, kao što je AI Talking Cooking Show, da uživaju u ukusnim jelima koja se pripremaju u LG AI rernama sa ugrađenim kamerama i da vide kako InstaView™ i MoodUP™ frižideri poboljšavaju ambijent u kuhinji.

Sledeća stanica je Smart Green Home, samoodrživi životni prostor koji sadrži visoko efikasne uređaje, uključujući naprednu Therma V™ R290 Monobloc toplotnu pumpu vazduh-voda i najsavremeniji HVAC sistem (za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju). LG privržena inteligencija optimizuje potrošnju energije unutar domaćinstva u realnom vremenu, prilagođavajući podešavanja uređaja i rasporede u skladu sa životnim stilom i rutinama korisnika, uzimajući istovremeno u obzir fluktuacije u cenama električne energije. ThinQ ON takođe pomaže u smanjenju troškova energije u domaćinstvu tako što inteligentno upravlja potrošnjom energije svih povezanih uređaja.

Inoviranje ekosistema pametnog doma i ključnih tehnologija

U zoni LG privržene inteligencije biće prikazana njena skalabilnost sa ThinQ ON uređajem u svojoj srži. Koristeći LG generativnu AI tehnologiju i napredna bezbednosna rešenja, ThinQ ON deluje kao centralna poveznica različitih IoT ekosistema poboljšanih nizom LG IoT senzora i uređaja. U njih spadaju senzori pokreta i svetlosti, senzori temperature i vlažnosti, kao i pametni prekidači, a svi oni pružaju informacije o prostoru u realnom vremenu za personalizovane, pametne kućne usluge.

Zona takođe ističe kako LG otvoreni AI ekosistem integriše usluge trećih strana kako bi obogatio korisničko iskustvo i prikazuje raznovrsnost IoT senzora koji čak mogu da povežu uređaje bez AI tehnologije sa sistemom doma sa privrženom inteligencijom. Izložba naglašava skalabilnost LG rešenja za pametan dom, pružajući posetiocima pravi osećaj inteligentnog životnog okruženja koje LG stvara.

Osim toga, zona LG privržene inteligencije ilustruje kako ThinQ ON služi kao centralna poveznica u kući, radeći u potpunoj harmoniji sa LG ThinQ UP i ThinQ aplikacijom i širokim spektrom usluga i rešenja. To stvara izuzetno personalizovano iskustvo i ojačava kontinuirano rastući ekosistem pametnog doma.

Na kraju, AI to the Core zona ističe najsavremenije inovacije LG AI Core tehnologije, uključujući AI DD™ i AI DUAL Inverter™. Integracija najnovijih LG rešenja privržene inteligencije sa vodećim osnovnim tehnologijama u industriji pruža precizniju kontrolu, poboljšanu energetsku efikasnost i unapređenu personalizaciju.

„Naša rešenja za dom sa privrženom inteligencijom na ovogodišnjem IFA sajmu omogućiće korisnicima da osete sve benefite naše vizije „Bez kućnih poslova“, gde mogu da uživaju u životu oslobođenom svakodnevnih kućnih poslova. Nastavićemo da predvodimo eru pametnih domova sa našim rešenjima iz oblasti privržene inteligencije i najsavremenijim osnovnim tehnologijama“, izjavio je Lu Džej-čol, predsednik kompanije LG Electronics Home Appliance & Air Solution. Posetioci izložbenog prostora kompanije LG na ovogodišnjem IFA sajmu od 6. do 10. septembra (Hala 18, Messe Berlin) mogu da otkriju dosad neviđenu prilagodljivost i praktičnost najnovijih LG rešenja za dom sa privrženom tehnologijom.

Podelite s prijateljima

Tweet