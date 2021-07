Kompanija Masimo traži da se Apple Watch Series 6 satovi povuku iz prodaje

Kompanija Masimo koja proizvodi medicinske uređaje, pokrenula je tužbu protiv Apple-a, zbog kršenja patenata primenjenih na nekoliko zdravstvenih funkcija u Apple Watch-u. Ona zahteva i da ae Apple Watch Series 6 povuče iz prodaje.

Apple krade tehnologiju?

U tužbi se navodi da Apple Watch Series 6 neovlašćeno koristi pet Massimo patenata koji se tiču monitoringa količine kiseonika u krvi. Naime, ova kompanija je specijalizovana za proizvodnju merača na principu pulsne oksimetrije namenjenog za medicinsku upotrebu. Oni tvrde da Apple Watch Series 6 koristi upravo njihovu tehnologiju – upotrebljava svetlost da bi otkrio količinu kiseonika u krvi, uz praćenje mogućnosti srčanog udara i EKG-a.

Ovo nije prvi put da Massimo tuži Apple. Prva tužba podneta je u januaru 2020. godine, kada je kompanija iz Kupertina optužena da nepravilno i bez dozvole koristi Massimo izume. Inače, taj slučaj je trenutno „na čekanju“, jer Apple tvrdi da nisu koristili njihove izume. To se proverava u U.S. Pattent and Trademark Office-u, nakon čijeg mišljenja će proces biti nastavljen i doneta konačna odluka o tužbi.

Vrbovali zaposlene

U još jednoj tužbi Massimo je tvrdio da je Apple „vrbovao“ zaposlene iz te kompanije koji su bili na ključnim pozicijama, kako bi mogli da iskoriste patentirane Massimo tehnologije, prilikom razvoja senzora upotrebljenih u Apple Watch modelima.

Kompanija tvrdi da banovanje Apple Watch Series 6 neće uticati na eventualne medicinske probleme kod korisnika, jer pulsna oksimetrija u uređaju ne može da se smatra pravim medicinskim uređajem.

