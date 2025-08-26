Kompanija Orange SA je hakovana a podaci korisnika objavljeni na dark vebu

Telekomunikacioni gigant Ornage SA pretrpeo je kršenje bezbednosti podataka, a hakeri povezani sa grupom Warlock objavili su 4 GB osetljivih podataka poslovnih korisnika na dark vebu.

Orange SA, jedna od vodećih telekomunikacionih kompanija, je hakovana. Prema izveštaju, hakeri su ukrali i objavili oko 4 GB osetljivih podataka poslovnih korisnika na dark vebu. Orange je prvi put saznao za hakovanje podataka krajem jula i prijavio ga nacionalnim vlastima. Podaci su objavljeni početkom avgusta.

Grupa poznata kao Warlock koristila je ransomware za napad. A sredinom avgusta su objavili oko 4 GB podataka na dark vebu.

Warlock je grupa koja iznajmljuje svoje ransomware drugim hakerskim grupama. Ove grupe koriste zlonamerni softver da zaključaju računarske sisteme žrtve pomoću enkripcije i zahtevaju otkupninu za vraćanje pristupa.

Portparol Oragne SA potvrdio je da su ukradeni podaci objavljeni ali je odbio da komentariše koje grupe su uticale na bezbednost mreže.

Ovo nije prvi bezbednosni incident koji je pogodio francuskog telekomunikacionog operatera ove godine. U julu su hakeri pristupili podacima o korisnicima iz belgijske divizije u odvojenom napadu, dok je drugi incident doveo do objavljivanja podataka zaposlenih iz njenog rumunskog odeoka na dark vebu.

Izvor: timesofindia.indiatimes.com