Kompanije razvijaju COVID-19 test za pametne telefone

Jedan od problema sa kojim se trenutno suočavamo protiv epidemije virusa COVID-19 je nedostatak kompleta za testiranje. To znači da osobe koje su bolesne ne moraju nužno biti testirane na virus, jer su obično rezervisani za one koji pokazuju više kritičnih znakova. Posledično to otežava obuzdavanje virusa, jer postoje ljudi koji bi mogli da budu asimptomatski.

Međutim, dobra vest je da su francuska farmaceutska kompanija, Sanofi i američka kompanija Luminostics, najavile da će sarađivati na izradi testa koji će koristiti tehnologiju pametnih telefona. To znači da će, ako razvoj kompleta bude uspešan, ljudi uskoro moći da se testiraju koristeći komplet i svoje pametne telefone i dobiće rezultate za otprilike 30 minuta.

Testiranje na pametnim telefonima

To smanjuje potrebu za odlaskom u bolnice, što minimalizuje njihov kontakt sa spoljnim svetom, a dodatno sprečava infekcije. Prema saopštenju za medije, ovaj test će iskoristiti Luminostics tehnologiju koja će koristiti kameru pametnog telefona, adapter i glow-in-the-dark nanohemiju i veštačku inteligenciju za obradu ovih informacija.

Koliko je ovaj sistem tačan, nejasno je, ali obe kompanije rade zajedno na njegovom razvoju. Ne postoji određeni datum puštanja ovog kompleta za testiranje na pametnim telefonima, ali kompanije planiraju da ga pripreme do kraja 2020. godine.

Izvor: Ubergizmo

