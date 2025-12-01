Kompanije Schneider Electric, AVEVA i ETAP se pridružuju Savezu za OpenUSD radi unapređenja digitalnih blizanaca i 3D modeliranja u industriji

Schneider Electric, globalni tehnološki lider u energetskom sektoru, AVEVA, globalni lider u industrijskim softverima, i ETAP, industrijski i tehnološki lider u projektovanju i radu energetskih sistema, pridružuju se Savezu za OpenUSD (Universal Scene Description – univerzalni opis scena). Svojim učlanjenjem, kompanije se priključuju pionirima u industriji kao što su NVIDIA, Pixar, Adobe i Autodesk u oblikovanju budućnosti interoperabilnih digitalnih blizanaca i 3D opreme spremne za simulaciju (SimReady). Ova vest je objavljena na Samitu inovacija Severne Amerike kompanije Schneider Electric u Las Vegasu, koji je okupio više od 2500 biznis lidera i inovatora u cilju bržeg uvođenja praktičnih rešenja za otporniju, pristupačniju i inteligentniju energetsku budućnost.

Foto: Schneider Electric

Ovo članstvo dodatno potvrđuje posvećenost kompanija usavršavanju otvorenih standarda za industrijske simulacije, kolaborativno projektovanje i AI infrastrukturu gigavatnog kapaciteta. OpenUSD je fleksibilan softver i ekosistem visokih performansi koji omogućava besprekornu interoperabilnost između softverskih alata i tipova podataka za građenja virtuelnih svetova i usavršavanja digitalizacije industrije.

Pridruživanje Savezu pokazuje da kompanije Schneider Electric, AVEVA i ETAP još konkretnije slede viziju firme NVIDIA o skalabilnim i fizički preciznim okruženjima digitalnih blizanaca u realnom vremenu, osmišljenih za simulaciju zgrada, proizvodnih pogona, data centara i AI infrastrukturnih sistema budućnosti. Organizacije ubrzano usvajaju NVIDIA Omniverse biblioteke kako bi razvile rešenja digitalnih blizanaca za modelovanje projekata, digitalizaciju procesa i projektovanje sistema prema najvišim standardima performansi, održivosti i energetske efikasnosti.

Usavršavanje otvorenih standarda za industrijske simulacije, kolaborativno projektovanje i sisteme AI infrastrukture

Usvajanjem OpenUSD-a kao zajedničkog standarda, ove kompanije tesno sarađuju sa firmom NVIDIA kako bi ponudile nove mogućnosti za:

Razvoj SimReady opreme: Kreiranje interoperabilnih modela spremnih za simulaciju komponenti fizičke infrastrukture kao što su energetski sistemi i sistemi za hlađenje, kojima se može upravljati u okviru industrijskih digitalnih blizanaca koji koriste NVIDIA Omniverse biblioteke.

Saradnja digitalnih blizanaca: Omogućavanje objedinjenih pregleda složenih sistema kao što su data centri, energetske mreže i industrijska postrojenja koji su integrisani sa platformama kompanije Schneider Electric kao što su EcoStruxure, AVEVA i ETAP. Stručnost ove tri kompanije u različitim domenima zgrada, data centara, fabrika, postrojenja, električnih mreža i infrastrukture nudi napredne simulacije digitalnih blizanaca za brojne industrije.

Brže postavljanje AI infrastrukture: Korišćenje NVIDIA Omniverse DSX Blueprinta i NVIDIA Omniverse biblioteka za zajedničko projektovanje AI fabrika gigavatnog kapaciteta sa smanjenim rizikom i bržim početkom rada.

SimReady oprema kompanije Schneider Electric se koristi uporedo sa aplikacijama koje sadrže integrisane NVIDIA Omniverse biblioteke, što omogućava fizički precizne, detaljne simulacije u različitim industrijama i brži razvoj digitalnih blizanaca. Od proizvođača koji optimizuju proizvodne linije do operatora data centra koji unapređuju projektovanje i rad AI fabrika, usvajanje OpenUSD-a i digitalnih blizanaca podstiče veću energetsku efikasnost, održivost i otpornost.

Na primer, korišćenjem digitalnih blizanaca AI fabrika, operatori data centara mogu da prave modele i upravljaju sistemima fizičke infrastrukture koji simuliraju termičke uslove, distribuciju energije i protok vazduha u cilju optimizacije efikasnosti i pouzdanosti hlađenja.

„OpenUSD nije samo softver, već i virtuelni most između industrija“, izjavio je Jim Simonelli, Senior Vice President and Chief Technology Officer for Data Centers u kompaniji Schneider Electric. „Članstvo u Savezu nam omogućava da dajemo doprinos zajedničkom digitalnom jeziku koji unapređuje saradnju, simulacije i inovacije duž celog AI ekosistema. On predstavlja prirodni nastavak našeg rada sa kompanijom NVIDIA i zahvaljujući tome možemo da gradimo AI infrastrukturu koja nije samo snažna, već i inteligentna, održiva i spremna za budućnost.“

„Da bi efikasno projektovale i upravljale složenim sistemima kao što su AI fabrike, industrijama su potrebni čvrsti temelji spremni za simulaciju“, rekao je Rev Lebaredian, Vice President of Omniverse and simulation technology u kompaniji NVIDIA. „Stručnost Schneider Electrica u upravljanju energijom i hardverskim i softverskim rešenjima, u kombinaciji sa NVIDIA Omniverse bibliotekama, dovešće do ubrzanog razvoja AI fabrika i inteligentnih električnih mreža budućnosti, stvarajući uslove za novu eru efikasnosti i održivosti uz pomoć veštačke inteligencije.“

Neprestano uvođenje inovacija, partnerstva i uticaj

Pridruživanje kompanija Schneider Electric, AVEVA i ETAP Savezu za OpenUSD (AOUSD) predstavlja ključni trenutak u njihovom partnerstvu sa firmom NVIDIA i nastavlja se na dostignuća koja su ove kompanije zajednički ostvarile tokom godina u radu na ubrzanom razvoju digitalnih blizanaca i AI fabrika.

Kompanije zajedno razvijaju referentne arhitekture, integrisanu infrastrukturu i softverska rešenja koja će napajati strujom i hladiti novu generaciju AI fabrika, a rade i na projektima koji koriste NVIDIA Omniverse biblioteke u cilju simulacije i poboljšanja energetske efikasnosti u realnim uslovima.

Schneider Electric je na skupu GTC DC proglašen za partnera NVIDIA istraživačkog centra za AI fabrike u gradu Manasas u Virdžiniji u oblastima napajanja, hlađenja i energetske tehnologije. Zasnovan na NVIDIA Vera Rubin platformi, ovaj centar je otvoren kako bi podržao revolucionarna otkrića na poljima generativne veštačke inteligencije, naučnog računarstva i napredne proizvodnje i služio kao temelj Omniverse DSX Blueprinta za AI fabrike gigavatnog kapaciteta. U martu 2025. godine, ETAP by Schneider Electric je predstavio najsavremenijeg digitalnog blizanca koji može precizno da konstruiše i simulira energetske potrebe AI fabrika.