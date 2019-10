Kompletan Studio Ghibli katalog stiže na HBO Max

Samo nekoliko dana nakon što je objavljeno da animirani filmovi japanske kuće Studio Ghibli i dalje neće biti dostupni u digitalnom izdanju, HBO Max je objavio vest koja se kosi sa tom informacijom, budući da je otkupio prava za emitovanje svih filmova koji su nastali pod kišobranom studija koji je osnovao Hayao Miyazaki. Tako će to biti prvi put da je neki servis dobio prava za emitovanje ovih filmova, što znači da će biblioteka animiranih filmova, koje mnogi smatraju najboljima koji su ikada napravljeni, konačno biti dostupna i online.

Svi naslovi bi trebalo da budu dostupni kada servis bude krenuo sa radom u proleće 2020. godine, što podrazumeva sledeći spisak filmova:

Castle in the Sky

The Cat Returns

From Up On Poppy Hill

Howl’s Moving Castle

Kiki’s Delivery Service

My Neighbor Totoro

My Neighbors the Yamadas

Nausicaä of the Valley of the Wind

Ocean Waves

Only Yesterday

Pom Poko

Ponyo

Porco Rosso

Princess Mononoke

The Secret World of Arrietty

Spirited Away

The Tale of The Princess Kaguya

Tales From Earthsea

When Marnie Was There

Whisper of the Heart

Samo jedan od filmova neće stići na HBO Max sve do jeseni 2020, a radi se o remek-delu iz 2014. godine – The Wind Rises. Studio Ghibli filmovi su vizuelno besprekorni, te već dugo okupiraju pažnju publike, a u početku će biti dostupni samo publici u Sjedinjenim Američkim Državama, dok će ostatak sveta još neko vreme morati da se snalazi kako bi po prvi, ili po ko zna koji put pogledao Princess Mononoke, te doživljaje ostalih Ghibli junaka.

Vest je došla nakon što je 17. oktobra objavljeno da Ghibli ne namerava da svoje filmove prepusti Netflix-u, Hulu-u, te sličnim servisima, niti da ih učini dostupnim za online gledanje i preuzimanje, a zbog toga što kreatori smatraju da se radi o filmovima koji traže bioskopsko iskustvo i posebnu prezentaciju. Iz kompanije su kasnije objasnili da se radi o izjavi iz 2018. godine, te dodali da nova odluka odstupa od navedenog, a kako bi filmovi došli do što više gledalaca.

