PC Press specijal - Bezbednost 2025
Kompletna digitalizacija: žaba koju moramo progutati

Sa novom godinom dolazi još jedna „žaba“ koju je država spremila za sve nas – elektronske otpremnice koje će zameniti papirologiju koja prati robu. U prvoj fazi obuhvatiće državni sektor i one koji se bave akciznom robom, a od 2027. godine i sve ostale. Ova promena zahteva prilagođavanje navika, infrastrukture i svakodnevnih procedura rada. NGOffice, svojim rešenjem za eOtpremnice, može za vas ovu „žabu“ pretvoriti u delikates.

PCPress.rs Image

Autor: Gvozden Marinković

Sky Express - Pouzdan partner za bezbednost digitalnih podataka

Digitalizacija više nije stvar izbora, već nužnost. Zakonska regulativa danas jasno propisuje obavezu prelaska na elektronsko poslovanje – od svakodnevnih dokumenata, poput faktura i otpremnica, do kompleksnih godišnjih izveštaja, kao što su arhivske knjige. Svaka organizacija, bez obzira na veličinu i delatnost, suočava se sa potrebom da svoje poslovanje uskladi sa novim zakonima i standardima. Istovremeno, tržište nameće dodatne zahteve: sigurnost, efikasnost, mobilnost i transparentnost.

Potreba za jedinstvenim i pouzdanim sistemom

Sistemi poput ERP-a i CRM-a proizvode i razmenjuju ogromnu količinu dokumenata – ugovora, naloga, računa, zapisnika, otpremnica – koji moraju biti pravilno klasifikovani, potpisani, arhivirani i dostupni u svakom trenutku. Upravo tu počinje priča o digitalizaciji kao „žabi koju moramo progutati“: ne zato što je prijatna, već zato što je neophodna.

PCPress.rs Image
PCPress.rs Image

Digitalizacija poslovanja zahteva kvalitetnu pripremu, jasno definisane procese i, pre svega, tehnološki pouzdano rešenje koje može da poveže sve faze obrade dokumenata u jedinstvenu celinu. Takvo rešenje mora da omogući automatsku razmenu podataka sa državnim sistemima (kao što je SEF), integraciju sa internim poslovnim softverima, ali i sigurno čuvanje, potpisivanje i praćenje toka svakog dokumenta.

NGOffice: domaće rešenje svetskog nivoa

Upravo iz te potrebe nastao je NGOffice – integrisani DMS sistem kompanije PlusPlus NT, razvijen u Srbiji, ali po najvišim međunarodnim standardima. Objedinjuje sve aspekte digitalnog poslovanja: od ePisarnice i eFakturisanja, preko eOtpremnice, pa do eArhive i ePotpisa.

Zasnovan na Alfresco OpenSource platformi, sistem nudi modularnu arhitekturu, što znači da se lako prilagođava svakom korisniku – bez dodatnih licenci, ograničenja i posrednika.

PCPress.rs Image
Pregled jedne prijemnice i meta podataka na strani prodavca

Sve faze poslovanja u jednom sistemu

NGOffice omogućava da svi dokumenti budu obrađeni u okviru jednog sistema, sa potpunom kontrolom nad celim tokom – od prijema, preko obrade i potpisivanja, do arhiviranja i pretrage. Na taj način se eliminišu ručni procesi, dupliranja i rizik od grešaka, dok se obezbeđuju potpuna zakonska usklađenost i transparentnost.

eOtpremnica spremna za novi zakon

Posebna pažnja posvećena je pripremi modula eOtpremnica, koji je već spreman za punu primenu Zakona o elektronskim otpremnicama koji stupa na snagu 1. januara 2026. godine. Time se korisnicima omogućava blagovremena tranzicija na novi režim poslovanja, bez stresa i dodatnih troškova.

PCPress.rs Image
Pregled ulaznih prijemnica za obradu na strani prodavca

Dvadeset godina iskustva i poverenja

Tokom više od dve decenije razvoja informacionih sistema, PlusPlus NT je sarađivao s brojnim kompanijama iz Srbije, regiona i EU – od HBIS Železare Smederevo, Knjaza Miloša, Porsche-a, RTS-a i Infrastruktura železnice Srbije, do računovodstvenih i logističkih organizacija koje su prve prepoznale značaj digitalne transformacije. Njihovo iskustvo potvrdilo je ono što je suština svake dobre digitalizacije: najbolji rezultati nastaju kada se tehnologija prilagodi čoveku, a ne obrnuto.

PCPress.rs Image
Pregled otpremnice, prijemnice pre slanja na SEOP i fakture

Digitalizacija koja donosi red i uštede

Kompletna digitalizacija jeste „žaba koju moramo progutati“, ali ako je „začinimo“ dobrim planiranjem, stručnim partnerom i kvalitetnim sistemom kao što je NGOffice, rezultat nije gorak – naprotiv, donosi efikasnost, red, uštede i stabilnost.

NGOffice – spremni za zakon. Spremni za vas.

plusplusnt.rs

