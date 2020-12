Konfindustrija Srbija: Gde se Srbija nalazi na putu digitalne (r)evolucije?

Online Konferencija posvećena digitalnoj revoluciji poslovanja održana je danas, 17. decembra, u organizaciji Udruženja italijanskih industrijalaca – Konfindustrije Srbija, uz podršku kompanije Vip mobile, pod pokroviteljstvom Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija kao i Ambasade Italije u Beogradu.

Nadovezujući se na prethodne DIGITAL inicijative, koje Konfindustrija promoviše već poslednjih pet godina, ovogodišnja konferencija imala je u fokusu dva aspekta digitalne ekonomije koje su usled globalne zdravstvene krize doživele svoju ekspanziju; izgradnju širokopojasne mreže i e-trgovinu. Susret je bio i prilika da se napravi osvrt i na i 5G tehnologije, na njihov status, ali i na preduslove za 5G mrežu.

Otvarajući konferenciju, koja je okupila najznačajnije telekomunikacione kompanije u Srbiji, brojne eksperte iz oblasti elektronske trgovine ali i predstavnike tradicionalnih kompanija predsednik Konfindustrije Srbija, Patrizio Dei Tos je izjavio: „Ova godina koja se polako bliži kraju sve nas je naterala da postanemo „digitalniji“ nego što smo na to navikli, planirali ili očekivali. Istovremeno, u celom svetu potreba za pristupom Internetu postala je preduslov za ostvarivanje naših osnovnih prava: prava građana, đaka, studenata i radnika. Iskreno verujem da je ovo aspekt od suštinske važnosti: odsustvo ravnopravnosti do koje može dovesti nemogućnost pristupa mreži, trebalo bi da bude izazov za sve nas da se suočimo sa savešću“. Osvrćući se na značajni porast elektronske trgovine u 2020. godini, Dei Tos je dodao da je „Elektronska trgovina prilika koja otvara novu viziju i perspektivu prodaje, kontakta sa potrošačem, zatim logistike i proizvodnje. To je pitanje koje dotiče svakog od nas“, zaključio je Dei Tos.

Ambasador Italije Karlo Lo Kašo je ukazao na to da digitalizacija predstavlja ključno pitanje, posebno u svetlu izazova koje predstavlja pandemija, naglašavajući da su brojne italijanske IT kompanije koje nose značajno italijansko nasleđe u polju inovacija uveliko prisutne na tržištu Srbije.

U obraćanju u okviru panela posvećenom širokopojasnoj i 5G mreži Milan Dobrijević iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, osvrnuo se na nove prioritete ministarstva, a to je, pre svega, obezbeđenje pristupa internetu svim građanima Srbije od urbanih do ruralnih sredina, a preduslov za stvaranje takve vrste povezanosti jeste adekvatna infrastruktura, što upravo i predstavlja glavnu fokus Ministarstva u ovom trenutku.

Nadovezujući se na izazov koji je pandemija postavila u pogledu opterećenja mreže, Marko Jović iz kompanije Vip Mobile se osvrnuo i na prednosti koje će u tom smislu doneti 5G mreža kao i na spremnost svih operatera da ravnopravno učestvuju na aukciji prava korišćenja opsega za 5G, čije je raspisivanje, usled novonastalih okolnosti, odloženo za godinu dana.

Na skupu je takođe govorila i Nevena Praizović ispred Odeljenja za razvoj Digitalne agende Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija koja je dala pregled razvoja e-trgovine u poslednje dve godine kao i aktivne kampanje Ministarstva na promociji kako bezbednosti na internetu tako i bezbedne e-trgovine.

