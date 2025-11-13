Konvereks: Rekonstrukcija server-sala

Najveći broj server-sala i data centara dobio je sadašnji oblik početkom 21. veka.

Od korisnika stiže sve više zahteva za rekonstrukciju IT infrastrukture, jer žele da se pripreme za nove servise koje će im veštačka inteligencija (AI) omogućiti, ali i zbog neefikasnosti postojeće opreme ili isteka životnog veka uređaja za besprekidno napajanje (UPS), sistema klimatizacije, kao i zamene rekova zbog povećanih dimenzija opreme.

Rekonstrukcija server-sala sastoji se iz sledećih faza: građevinski radovi, elektroenergetski radovi (UPS, DEA, razvodni ormani, kabliranje), termotehnički radovi i SKS povezivanje IT opreme. U zavisnosti od tipa i obima rekonstrukcije, neke od pomenutih grupa radova se ne izvode.

Ukoliko postoji potreba za građevinskim radovima (proširenje prostorije, bušenje novih otvora, zamena ili prerada duplog poda itd.), oni se izvode na početku i treba obratiti veliku pažnju da se oprema zaštiti, pogotovo ako mora da ostane u radu. Zbog neizbežne prašine, IT rekovi moraju biti zaštićeni filterima sa usisne strane (sa strane hladne zone). Ako se koriste kvalitetni filteri, temperatura u reku biće veća za prihvatljiva dva-tri stepena, ali će oprema ostati zaštićena. Prerada duplog poda i zatvaranje hladnih zona takođe spadaju u građevinsko konstruktivne radove.

Elektroenergetske instalacije se menjaju ako se povećava kapacitet primarnog dovoda, menjaju razvodni ormani prema novoj konfiguraciji ili opremi, menjaju opšte instalacije i svetlosni izvori i vrši zamena sistema besprekidnog napajanja ili dizel-električni agregati. Predikcija budućih potrošača neophodna je na početku rekonstrukcije da bi kablovi i zaštitne jedinice bili dobro dimenzionisani. Elektroenergetske instalacije se razlikuju kod manjih i većih server-sala. Za manje server-sale kod starijih objekata, kakvih ima i dalje u funkciji, napajanje se ne razlikuje od napajanja za druge delove poslovnog objekta. Postoje objekti gde se zbog nedostatka mesta ili buke ne mogu instalirati dizel-električni agregati, već se proširuje autonomija UPS uređaja.

Provera sklopne opreme neophodna je jednom godišnje ako želimo da eliminišemo nepotrebne prekide u napajanju, a posle pet godina treba zameniti rasklopne elemente, jer kvar na njima može da izazove zastoj u server-sali.

Ukoliko korisnik želi da određen broj radnih mesta napaja sa UPS-a, a nema drugu prostoriju s kontrolisanim ambijentalnim uslovima, u praksi se pokazalo da to mesto može da nađe u server-sali. Prilikom rekonstrukcije treba voditi računa da se formira posebna grana napajanja koja nema veze sa IT opremom kako se eventualni kvarovi ne bi prenosili.

Električni izvori jednosmerne struje napajanja se sreću u server-salama i data centrima za potrebu napajanja telekomunikacione opreme koja se standardno napaja sa -48VDC, dok se jednosmerni naponi 110VDC sreću u niskonaponskim postrojenjima za napajanje distributivnih prekidača. Prilikom rekonstrukcije treba voditi računa da se industrijska rešenja primenjuju za napajanje opreme u trafo-stanici zbog robusnosti, a da se za napajanje IT opreme koriste standardni ispravljači.

Aktivni harmonijski filteri koji se koriste za eliminisanje viših harmonika ranije nisu projektovani pri izgradnji većih serverskih soba i data centara, dok se danas instaliraju kao mera predostrožnosti. Pojava viših harmonika dodatno opterećuje opremu (UPS, transformator, kablove). Jednodnevnim merenjem uređajem za kontrolu kvaliteta električnog napajanja lako se može proveriti da li je potrebna instalacija aktivnog filtera. Dodatna prednost je to što se eliminisanjem viših harmonika štite kondenzatorske baterije za kompenzaciju reaktivne energije.

Uređaji za klimatizaciju u server-salama i data centrima u praksi se rekonstruišu kada na uređaju dođe do prvog većeg problema u eksploataciji. Životni vek ovih sistema je 10-12 godina, i posle ovog roka ne treba čekati da se kvar dogodi. Efikasnost sistema klimatizacije opada s vremenom. Prilikom rekonstrukcije efikasnost sistema se može povećati zatvaranjem hladnih zona, tj. može se smanjiti potrošnja rashladne energije. Nedostatak adekvatnih rezervnih delova posle isteka životnog veka, kao i promene u regulativi, dodatni su razlozi da se rekonstrukcija ne odlaže.

Instalacija softvera ne uključuje rekonstrukciju server-sale, pogotovo ako su uređaji opremljeni komunikacionim karticama. Ubacivanje uređaja za kontrolu parametara sredine odvija se dok je oprema u radu. Korisnik dobija podatke o potrošnji energije za IT opremu i hlađenje, može otkriti toplotne džepove i mesta na kojima se IT oprema više greje, što dovodi do bržeg starenja opreme. Podaci koje dobijemo pomoću softvera mogu identifikovati potrebu za rekonstrukcijom server-sale.

