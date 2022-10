Korišćenje veštačke inteligencije za lasersko ubijanje bubašvaba 

Trio istraživača sa Univerziteta Heriot-Watt, Univerziteta Paul Sabatier i Univerziteta u Saseksu razvilo je uređaj zasnovan na veštačkoj inteligenciji opremljen laserom.

Uređaj se može koristiti za automatsko pucanje i ubijanje bubašvaba

U svom radu objavljenom u časopisu Oriental Insects, Ildar Rakhmatulin, Mathieu Lihoreau i Jose Pueio, opisuju uređaj i njegove performanse kada se testiraju na stvarnim insektima. Učinjeno je mnogo pokušaja da se stvore proizvodi dizajnirani da ubiju bubašvabe, sa različitim stepenom uspeha. Jedan ozbiljan nedostatak većine takvih proizvoda je taj što insekticidi mogu biti opasni po ljude, kućne ljubimce i životnu sredinu uopšte. U ovom novom naporu, istraživači su zauzeli potpuno novi pristup problemu – ubijanje laserskim zrakom. Jedan od članova tima, Ildar Rakhmatulin, imao je prethodno iskustvo sa korišćenjem laserskih zraka za ubijanje insekata. On i njegove kolege su razvili uređaj zasnovan na veštačkoj inteligenciji za ubijanje komaraca. U ovom novom naporu, istraživači su modifikovali raniji uređaj da se fokusira na bubašvabe.

Dizajn je bio prilično jednostavan. Istraživači su počeli sa Jetson Nano – malim elektronskim uređajem koji pokreće softver za mašinsko učenje. Dodali su dve kamere, galvanometar i konfigurabilni laser. Galvanometar je korišćen za prihvatanje podataka od AI jedinice i za korišćenje onoga što je primio za promenu smera lasera. Kada je uređaj napravljen, istraživači su ga testirali u svojoj laboratoriji. Otkrili su da njihov uređaj može tačno da identifikuje i puca na bubašvabe. Takođe su otkrili da mogu fino da podese laser kako bi omogućili različite vrste pogodaka, slično fejzeru „Zvezdanih staza“.

Mogli su da omamljuju bubašvabe, ako im se to više odgovara, što su istraživači primetili da je generalno dovelo do toga da žrtva promeni svoju putanju. Ili bi, alternativno, mogli da podese laser da ubija i uradio bi upravo to. Istraživači insistiraju da nemaju želju da plasiraju svoj uređaj na tržište i da su slike koje se koriste za obuku postavili na GitHub i njihov skup podataka za praćenje na kaggle.com. Svako ko želi slobodan je da napravi sopstveni uređaj koristeći strategiju opisanu u njihovom radu. Napominju da cena iznosi oko 250 dolara. Oni takođe napominju da oni koji to odluče treba da vode računa jer laser koji se koristi može da izazove slepilo ako se usmeri u oko.

Izvor: Techxplore

Podelite s prijateljima

Tweet