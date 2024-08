Korisnici i FTC besni zbog povećanja cena Xbox Game Pass-a

Microsoft je napravio promene u svojoj Xbox Game Pass usluzi koje su, prema rečima Federalne trgovinske komisije (FTC), „tačno takva šteta za potrošače“ kakve se agencija plašila u vezi sa akvizicijom Activisiona. FTC je ovo izneo u pismu upućenom Apelacionom sudu SAD, naglašavajući nedavno povećanje cena za Xbox Game Pass i ukazavši da Game Pass Ultimate sada košta 20 dolara mesečno, što je 3 dolara više nego pre, predstavljajući povećanje od 17 procenata na godišnjem nivou.

Pored toga, agencija je ukazala na Microsoftovu odluku da ukine plan Console Game Pass od 11 dolara. Uveden je novi nivo Game Pass Standard, ali on košta više, 15 dolara mesečno. Iako je korak napred u odnosu na osnovni Core plan, ne uključuje pristup igrama na dan njihovog izlaska, što je FTC nazvao „degradiranim proizvodom.“ Microsoft će u potpunosti ukinuti Console nivo neposredno pre lansiranja sledeće Call of Duty igre, navodi FTC. Call of Duty: Black Ops 6 će biti dostupan putem Game Pass-a od datuma izlaska 25. oktobra, što znači da će pretplatnici koji žele pristup na dan izlaska morati da plate viši nivo od 20 dolara mesečno.

Kompanija je obećala da će „akvizicija koristiti potrošačima time što će [CoD] biti dostupan na Microsoftovom Game Pass-u na dan kada bude izdat za konzolu (bez povećanja cene usluge zbog akvizicije),“ piše FTC. Ali Microsoftove akcije pokazuju firmu koja „koristi tržišnu moć nakon spajanja,“ ističe se.

FTC je više puta osporavao Microsoftovu kupovinu Activision Blizzard-a, ali sudija je odbio zahtev za zabranu. U to vreme, sudija je presudio da FTC nije uspeo da dokaže kako bi spajanje smanjilo konkurenciju i čak je rekao da postoji „dokaz u zapisniku“ koji ukazuje na „veći pristup potrošača Call of Duty-ju i drugim sadržajima Activision-a.“

Microsoft, koji je zvanično završio kupovinu u iznosu od 69 milijardi dolara u oktobru 2023. godine nakon te presude i blagoslova regulatora u EU i Velikoj Britaniji, sada zvanično poseduje Activision Blizzard. Ali FTC i dalje nije završio sa protivljenjem spajanju i podneo je žalbu u pokušaju da blokira već završeno spajanje, govoreći sudu da može dokazati svoj slučaj pokazujući da Microsoft ima sposobnost i motiv da uskraćuje Activisionove igre. U februaru, agencija je takođe optužila Microsoft da je prekršio obećanje da će dozvoliti Activision Blizzard-u da posluje nezavisno nakon akvizicije, nakon što je kompanija otpustila skoro 2.000 zaposlenih u svojoj gaming diviziji.

