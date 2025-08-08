Korisnici platforme Temu i novonastali problem

Korisnici platforme Temu u Evropskoj uniji su u „visokom riziku“ da naiđu na ilegalne proizvode tokom kupovine na platformi, kako je ranije objavio The Financial Times. Preliminarni nalazi istrage Evropske komisije o platformi otkrili su igračke za bebe, male elektronske uređaje i druge predmete na platformi Temu koji se smatraju falsifikovanim, nebezbednim ili „neusaglašenim“.

Prošle godine, EU je označila Temu kao „veoma veliku onlajn platformu“ prema svom Zakonu o digitalnim uslugama (DSA), koji onlajn platforme smatra odgovornim za hostovanje ilegalne robe, usluga i sadržaja. EU je kasnije pokrenula istragu o platformi Temu zbog zabrinutosti da ne čini dovoljno da ilegalni proizvodi budu van njenog ultra jeftinog tržišta.

Temu sada ima priliku da odgovori na nalaze EU. Ako EU na kraju utvrdi da je Temu prekršio njena pravila, platforma bi mogla da se suoči sa naknadama do 6 procenata svog globalnog godišnjeg prihoda. Komisija kaže da će nastaviti da istražuje druga sumnjiva kršenja pravila na platformi Temu, uključujući njene „zavisne dizajnerske karakteristike, transparentnost sistema preporuka i pristup podacima za istraživače“.

Izvor: TheVerge