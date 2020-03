Koronavirus utiče na snimanje popularnih serija

Usled širenja koronavirusa povećao se i broj onih koji će više vremena provoditi kod kuće, što će, tvrde eksperti, povećati i potražnju za serijama, filmovima, i drugim TV programima. Sa druge strane pandemija utiče na proizvodnju novih sadržaja, budući da su mnoga snimanja već prekinuta.

Serije nikad potrebnije jer ljudi ostaju kod kuće

Tako je već moglo da se čuje da su serije The Walking Dead i The Flash prekinule snimanja, dok je Netflix objavio da se snimanje svih najavljenih sadržaja odlaže na dve nedelje, uključujući i novu sezonu serije Stranger Things. Spisak stopiranih programa se polako povećava, te će se više čekati i na nove trenutke iz serija Falcon, The Winter Soldier, Fargo, Riverdale, The Wheel of Time, Y: The Last Man, Euphoria, te mnogih drugih.

Kada je filmska industrija u pitanju situacija je nešto drugačija, budući da se odlažu premijere filmova, a zbog zatvaranja bioskopa, pa se očekuje da će filmadžije pretrpeti još ozbiljniji udarac od streaming servisa koji imaju starije programe koji neometano mogu da se konzumiraju.

