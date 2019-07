Kosmos i modna industrija: Patike inspirisane sletanjem na Mesec

Misija Apollo 11 utiče na popularnu kulturu još od 20. jula 1969, kada se prvi čovek uspešno spustio na Mesec. Tako su Neil Armstrong i Buzz Aldrin postali prva ljudska bića koja su kročila na Zemljin satelit, što je i danas jedno od najvećih dostignuća kada su istraživanja kosmosa u pitanju. Ti koraci nisu ostavili traga samo na Mesecu, već su uticali i na modnu industriju Zemljana, a posebno kada je obuća u pitanju.

Tako je i danas, 50 godina od Apollo misije, pa je sve više onih koji inspiraciju traže baš u ovom događaju. Brendovi kao što su Adidas, Nike, New Balance i Vans lansirali su nove modele koji na manje ili više direktan način odaju počast prvim koracima na Mesecu. Na kreiranju nekih modela angažovani su i stručnjaci iz NASA-e, dok neki drugi na misiju asociraju samo izgledom.

Tako je kompanija Nike u julu 2014. predstavila Nike Air Max Lunar90 SP “Moon Landing”, koje su u stvari redizajnirani model Air Max 90 čija je površina oslikana tako da podseća na površinu Meseca. Model je postao toliko popularan da se na 50. godišnjicu misije prodaje za čak hiljadu dolara, što je velika razlika u odnosu na 145 dolara iz 2014. godine. Kompanija je pored ovog predstavila i modele Nike PG3 “NASA,” “Apollo Missions” i “NASA 50th”, čija je zajednička tačka citat onoga što je izgovorio Paul George, za koga su modeli i dizajnirani: “Don’t tell me the sky’s the limit when there are footprints on the Moon.”

Ljubitelji mode i kosmičkih istraživanja ne mogu a da se ne sete i modela Nike “Moon Shoes”, koji je 1969. dizajnirao jedan od osnivača kompanije – Bill Bowerman. Patike su dobile ime po jedinstvenom tragu koji su ostavljale u prašini, a koji je podsećao na tragove koje su astronauti ostavili na Mesecu. Danas je preostalo tek 12 ovih modela, te se očekuje da se jedan od njih na Sotheby aukciji proda za čak 100 hiljada dolara.

