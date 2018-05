Kradu od države da bi rudarili kriptovalute

Nakon mnogo priče o tome koliko Bitkoin utiče na celokupnu potrošnju električne energije, pojavio se i prvi naučni rad koji se bavi ovom temom, te predviđa ono što prognoziraju kripto-pesimisti. Tako bi potrošnja električne energije koja se koristi za rudarenje mogla da se udvostruči do kraja 2018, da bi, ako nastavi tim tempom, do 2019. godine trošila više energije od one koju proizvedu sve solarne ploče na svetu. Kako je rudarenje kriptovaluta prilično skupa zanimacija, nije lako odoleti tome da se neki komadić Bitkoina dobije na tuđ račun, a kada se za to ukaže prilika.

Puno je primera koji opisuju takve kripto-krađe, pa su već poznate priče o aplikacijama, te korporativnim sajtovima koji rudare na račun korisnika, te ona po kojoj i Starbucks praktikuje slične aktivnosti. Ipak, zanimljiviji su oni primeri u kojima su pojedinci, ili grupe rudara, zloupotrebljavali sredstva kompanije u kojoj rade, a da bi besplatno rudarili.

Tako se svi sećamo ruskih naučnika koji su uhapšeni zato što su pokušali da rudare uz pomoć vladinih kompjutera. U ovom slučaju najzanimljivija je lokacija, budući da se radi o Federalnom nuklearnom centru Sarov, koji je specijalizovan za nuklearna istraživanja. Pristup ovom centru je najstrože zabranjen, a oni koji ulaze moraju da imaju specijalnu dozvolu, što u slučaju neke sumnjive aktivnosti bitno ograničava broj osumnjičenih.

Junak drugog slučaja je IT menadžer državne agencije za regulaciju proizvodnje i prodaje citrusa na Floridi, koji je uhapšen zato što je rudario Bitkoin i Litecoin. Za razliku od ruskih naučnika, ovaj IT stručnjak nije otkriven zato što nije bilo puno drugih osumnjičenih, već zbog toga što je neko primetio da se račun za utrošenu električnu energiju uvećava vrtoglavom brzinom, da bi se nakon istrage došlo do njegovog računara.

Akter trećeg slučaja je naučnik agencije National Science Foundation, koju kontroliše vlada Sjedinjenih Američkih Država, a koji je uhapšen u martu 2014. godine zato što je rudario Bitkoin na račun države.

Najsimpatičniji je svakako student sa Harvarda koji je univerzitetski kompjuter skromno koristio za rudarenje Dogecoin-a. Nije neuobičajeno da studenti rudare na račun svog univerziteta, ali obično biraju neku drugu valutu.

Poslednji, ali i najslađi, jeste slučaj zaposlenog u Sistemu saveznih rezervi Sjedinjenih Američkih Država, a zanimljiv je zato što je Savez rezervi inače zadužen za kontrolisanje fizičkih valuta. Radnik-izdajnik rudario je oko dve godine pre nego što je uhapšen, te je osuđen na uslovnu kaznu, te novčanu od 5.000 dolara.

Čini se da niko nije otporan na žudnju za delom kripto-bogatstva, pa tako i naučnici, te zaposleni u vladinim institucijama, često izgube glavu. Položaj nije važan, pohlepa je univerzalna.

