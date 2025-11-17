Kragujevac dobio prvu knjigu u Srbiji koja povezuje pravo i veštačku inteligenciju

Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu predstavio je izdanje koje već privlači pažnju stručne javnosti — knjigu „Pravo u mreži veštačke inteligencije“ autora Srđana Đorđevića i Dejana Matića, prvo domaće delo koje sistematski spaja oblasti prava i veštačke inteligencije.

Autori se u ovoj knjizi bave jednim od najvažnijih izazova savremenog društva: kako pravno urediti razvoj i primenu AI tehnologija. Za razliku od sve češćih publikacija koje se fokusiraju na pojedinačne, specijalizovane segmente pravne regulative, ovo delo pruža širu, opštu i konceptualno jasnu sliku ključnih pitanja pravnog dizajniranja AI sistema.

Pravo i AI kao jedinstveni okvir za društveni razvoj

Knjiga je rezultat rada na preseku dve discipline koje se sve intenzivnije dodiruju. Đorđević i Matić predstavljaju veštačku inteligenciju ne samo kao tehnološko, već i kao društveno i pravno pitanje, ističući potrebu za odgovornim usmeravanjem njenog razvoja.

Posebno je zanimljivo što autori nude pristup u kojem se pravo i AI posmatraju kao „umreženi entitet“ — spoj znanja i metoda koji bi trebalo da postane oslonac za donošenje odluka u digitalnom dobu. Upravo ta perspektiva izdvaja knjigu od drugih dela u domaćoj literaturi.

Šire publici dostupna forma

Iako je zasnovana na akademskom istraživanju, knjiga nije pisana suvo i isključivo za stručnjake. Tekst je prožet esejističkim tonom, što ga čini dostupnim i čitaocima koji nisu iz pravne ili IT profesije. Pravnicima će otvoriti pogled na dinamiku razvoja veštačke inteligencije, dok će programere upoznati sa pravnim okvirima koji ubrzano nastaju oko ove tehnologije. Svaki čitalac biće podstaknut da razmisli o sopstvenoj ulozi i odgovornosti u digitalnom društvu.

Značajan doprinos domaćoj stručnoj literaturi

Sprovedeno istraživanje i način na koji je prezentovano zaslužuju pohvalu. „Pravo u mreži veštačke inteligencije“ je delo koje bi trebalo da pronađe svoje mesto u bibliotekama pravnika, IT stručnjaka, studenata i svih koji prate razvoj regulative u oblasti veštačke inteligencije.

Ovo izdanje predstavlja važan korak za domaću akademsku zajednicu — i jasan signal da Srbija počinje aktivnije i sistematičnije da promišlja pravne implikacije tehnologija koje menjaju svet.