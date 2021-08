Kraj Google Hangouts-a 

Hangouts je jedna od najpoznatijih Google-ovih aplikacija za razmenu poruka.

Vreme je da se pozdravite i pređete na Chat

Prelazak na Google Chat je uglavnom završen za poslovne korisnike Google Workspace-a, ali su vlasnici ličnih naloga mogli da ga koriste još malo. Izgleda da se Google sprema da i to zaustavi. Korisnike koji pokušavaju da koriste Android ili iOS aplikacije dočekuje plavi natpis koji objašnjava da Hangouts više neće raditi. Preporučuje vam se da: “Switch to Chat in Gmail”, pa ako pritisnete to dugme, bićete odjavljeni iz Hangouts-a sa tim nalogom i bićete odvedeni u odeljak Chat u Gmail-u. Ako i dalje aktivno koristite aplikaciju, to znači da više nećete primati obaveštenja niti ćete moći više da šaljete poruke.

Ovo je zaista početak kraja. I dalje možete da dodate svoj nalog u aplikaciju Hangouts ako zaista želite da istisnete svaku poslednju sekundu života iz njega, ali uskoro će nestati zauvek, pa je možda vreme da se naviknete na novi način rada, pre nego što ne budete imali izbora. Google takođe šalje sličnu poruku u web verziji aplikacije Hangouts, ali vas neće odjaviti, već otvara novi tab sa Google Chat-om, u nadi da ćete zaboraviti sve o usluzi koju koristite godinama. Takođe će od vas zatražiti da instalirate aplikaciju Chat za računare. Iako znamo da će poslovna verzija Hangouts-a prestati da radi kasnije ove godine, nema zvanične informacije o tome kada će se usluga ugasiti za lične naloge. Ovi najnoviji potezi sugerišu da će to biti uskoro, pa ne očekujte da besplatni nalozi imaju pristup duže od poslovnih. Hangouts će verovatno prestati da funkcioniše do kraja godine, u svakom smislu.

