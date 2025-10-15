Kraj jedne ere: Microsoft objavio poslednji kumulativni update za Windows 10

U događaju koji označava kraj jedne ere, Microsoft je objavio kumulativni update Windows 10 KB5066791 – poslednje ažuriranje za ovaj operativni sistem, jer Windows 10 ulazi u završnu fazu ciklusa podrške.

Važno je da se istakne da korisnici i dalje mogu da dobijaju produžene bezbednosne nadogradnje (ESU) – do godinu dana za potrošače i do tri godine za preduzeća. Windows 10 KB5066791 update je obavezan, jer sadrži oktobarske Patch Tuesday bezbednosne nadogradnje za 2025. godinu, koje rešavaju šest kritičnih zero-day ranjivosti i još 172 druge greške.

Korisnici mogu da preuzmu i instaliraju update tako što će otići u Settings, pa na Windows Update, i Check for Updates. Pošto je ažuriranje obavezno, automatski će se pokrenuti instalacija. Za lakše upravljanje, moguće je zakazati vreme kada će računar biti restartovan za završetak instalacije.

Nakon instalacije, Windows 10 verzija 22H2 biće ažurirana na build 19045.6456, a verzija 21H2 na build 19044.6456. Update može i ručno da se pruzme i instalira sa Microsoft Update Catalog-a.

Šta je novo u KB5066791? Rešeni problemi sa kineskim Input Method Editor-om (IME) i prikazom Unicode karaktera, ispravljeni su problemi sa USER32 Edit kontrolama, PowerShell remoting-om i WinRM-om, tu je novi Servicing Stack Update (SSU) sa ažuriranim sertifikatima za Azure validaciju, uklonjen je ltmdm64.sys fax modem drajver – hardver koji zavisi od ovog drajvera više neće raditi, i rešeni su problemi sa SMBv1 protokolom i Windows Autopilot Enrollment Status Page.

Microsoft upozorava da nakon 14. oktobra 2025. Windows 10 više neće primati besplatne softverske nadogradnje, tehničku podršku, ni bezbednosne ispravke. Svaki računar će i dalje biti u funkciji, ali se preporučuje prelazak na Windows 11.

Potrošači mogu da dobiju godinu dana dodatnih bezbednosnih nadogradnji, dok preduzeća mogu da kupe do tri godine ESU. Korisnici u EMEA regionu mogu besplatno da dobiju godinu dana produženih nadogradnji.