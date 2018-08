Kraj kripto-groznice utiče na prodaju grafičkih karata

Potražnja grafičkih karata opala je, te se vratila na količine iz vremena pre pomame za rudarenjem kriptovaluta, a zbog toga što vrednosti bitcoina, te drugih kriptovaluta nastavljaju da opadaju.

Proizvođači grafičkih karata, poput kompanije Nvidia, nadali su se da će rudarenje kriptovaluta uticati na veliku potražnju do kraja godine, te prihode procenjivali na nekoliko stotina miliona dolara. Ipak, cena mnogih grafičkih karata, koje su se ranije uglavnom koristile za gejming, prepolovile su se poslednjih meseci, te je, na primer, cena premijum grafičke karte Nvidia GTX 1080 sa oko hiljadu dolara, koliko je koštala u januaru, pala na oko 500 tokom avgusta.

Rudarenje kriptovaluta izazvalo je pravu zlatnu groznici modernog doba, što je uticalo na potražnju grafičkih karata koje služe za procesuiranje transakcija, pa je to uticalo da se cena ovih proizvoda gotovo udvostruči, a sada na prodaju, te cenu, utiče i pad vrednosti kriptovaluta. Tako je Nvidia, na primer, početkom godine zabeležila prihode od 289 miliona dolara od prodaje grafičkih karata, da bi se ta cifra za poslednji kvartal 2018. godine procenjivala na skoro nula dolara.

Analitičari su upozoravali da bi do toga moglo da dođe, te da je rast u vrednosti akcija kompanije Nvidia, koji je početkom godine iznosio 30%, samo sticaj trenutnih okolnosti, pa se procenjuje da bi ta vrednost mogla da se spusti do ispod 200 dolara po akciji do aprila 2019. godine.

