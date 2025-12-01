Kraj papiru, početak efikasnosti: e-otpremnice donose dugo očekivanu promenu

Srbija nastavlja digitalizaciju privrede i nakon uvođenja Sistema elektronskih faktura (SEF), sledeći veliki korak je primena elektronskih otpremnica i prijemnica – eOtpremnica/ePrijemnica. Reč je o zakonski definisanim elektronskim dokumentima koji prate kretanje dobara i potvrđuju njihov prijem, čime se uvodi potpuna digitalna kontrola prometa robe u realnom vremenu. Ukida se potreba za papirnim otpremnicama, manuelnim procesima i naknadnim usklađivanjima, a očekuju se brži, precizniji i sigurniji poslovni tokovi.

Šta su eOtpremnica i ePrijemnica?

eOtpremnica predstavlja ispravu koja prati dobra koja se šalju, radi evidentiranja kretanja. Poslata je i primljena preko centralizovanog sistema Poreske uprave, povezana je sa eFakturama, u struktuiranom je formatu i omogućava potpuno automatizovanu obradu podataka.

ePrijemnica dokumentuje prijem, kvalitet i kvantitet dobara od strane primaoca, a šalje se na osnovu primljene eOtpremnice.

Ovi dokumenti razmenjuju se isključivo digitalno i predstavljaju evoluciju tradicionalne „račun otpremnice“. Sistem omogućava automatsko generisanje jedinstvenog koda, obaveznu registraciju kretanja dobara pre napuštanja skladišta i potvrdu prijema robe od strane kupca.

Dva relevantna datuma za početak primene

Prema trenutno važećem zakonu, krajnji rokovi za obaveznu primenu su:

– Od 1. januara 2026. eOtpremnice postaju obavezne za sve subjekte javnog sektora i za kompanije koje prometuju akciznu robu. Prevoznici će biti obavezni da imaju eOtpremnicu dostupnu prilikom nadzora.

– Od 1. oktobra 2027. obavezna primena uvodi se za ceo privatni sektor, bez obzira na delatnost, veličinu kompanije ili PDV status.

Nezavisno od obavezujućih rokova, sistem i pre tih rokova može koristiti subjekat javnog sektora, subjekat privatnog sektora i prevoznik.

U izuzetnim situacijama (prekid interneta, tehnička greška, posebni režimi prometa), biće dozvoljena papirna otpremnica sa hologramom Poreske uprave, ali uz obavezu naknadnog unosa u sistem.

Kako ova promena utiče na vaš biznis?

Sistem donosi strožu kontrolu prometa i veću transparentnost – svaka razlika između stvarnog stanja i unete otpremnice biće predmet poreske kontrole. Uz to, elektronska arhiva u potpunosti menja dotadašnje fizičko čuvanje dokumentacije.

Za kompanije će biti neminovno da prilagode svoje interne procese i informacione sisteme.

Kako bi se greške i manuelni rad smanjili na minimum, pored obuke zaposlenih, biće neophodno ažuriranje ERP sistema i uspostavljanje integracije sa državnim portalom.

Pritisak vremenskih rokova, rizik od grešaka, administrativno opterećenje, predstojeće izmene i dopune zakona i pravilnika su samo neki od razloga zbog čega je važno odabrati pouzdanog partnera ovom putu. Takođe, preporuka je da kompanije što pre odaberu partnera i iskoriste prelazni period (do 30.06.2026.) jer se do tada neće uzimati u obzir eventualne greške pri iskazivanju podataka.

Podrška za SAP korisnike i rešenja iz prakse

Kompanija Flaner već ima bogato iskustvo sa sistemom eFaktura, a među prvima je započela rad sa nekim od najvećih kompanija u Srbiji kako bi se adekvatno pripremili za primenu eOtpremnica.

Razvijeno je rešenje za potpunu integraciju između SAP ERP sistema i SEF portala. Korisnici sve aktivnosti obavljaju u SAP sistemu, bez potrebe da unose dodatne podatke ili prihvataju/odbijaju otpremnice na drugom mestu. Zbog potpune integracije, podaci su uvek tačni i sinhronizovani.

Flaner je prepoznat kao SAP partner koji može da podrži kompanije koje koriste stare SAP sisteme (ECC) i kompanije koje su u procesu modernizacije (S/4HANA), ali i one koje su svoje poslovanje već značajno modernizovale (SAP Cloud ERP). Kompaniji su samo tokom 2025. dodeljene dve SAP kompetencije, što uz četrnaest sertifikovanih konsultanata, programera i project managera potvrđuje iskustvo.

