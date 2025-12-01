Kraj papiru, početak efikasnosti: e-otpremnice donose dugo očekivanu promenu

Pokloni za geek-a | PC Press
Srbija nastavlja digitalizaciju privrede i nakon uvođenja Sistema elektronskih faktura (SEF), sledeći veliki korak je primena elektronskih otpremnica i prijemnica – eOtpremnica/ePrijemnica. Reč je o zakonski definisanim elektronskim dokumentima koji prate kretanje dobara i potvrđuju njihov prijem, čime se uvodi potpuna digitalna kontrola prometa robe u realnom vremenu. Ukida se potreba za papirnim otpremnicama, manuelnim procesima i naknadnim usklađivanjima, a očekuju se brži, precizniji i sigurniji poslovni tokovi.

PCPress.rs Image

Šta su eOtpremnica i ePrijemnica?

eOtpremnica predstavlja ispravu koja prati dobra koja se šalju, radi evidentiranja kretanja. Poslata je i primljena preko centralizovanog sistema Poreske uprave, povezana je sa eFakturama, u struktuiranom je formatu i omogućava potpuno automatizovanu obradu podataka.

Flaner

ePrijemnica dokumentuje prijem, kvalitet i kvantitet dobara od strane primaoca, a šalje se na osnovu primljene eOtpremnice.

Ovi dokumenti razmenjuju se isključivo digitalno i predstavljaju evoluciju tradicionalne „račun otpremnice“. Sistem omogućava automatsko generisanje jedinstvenog koda, obaveznu registraciju kretanja dobara pre napuštanja skladišta i potvrdu prijema robe od strane kupca.

PCPress.rs Image

Dva relevantna datuma za početak primene

Prema trenutno važećem zakonu, krajnji rokovi za obaveznu primenu su:

– Od 1. januara 2026. eOtpremnice postaju obavezne za sve subjekte javnog sektora i za kompanije koje prometuju akciznu robu. Prevoznici će biti obavezni da imaju eOtpremnicu dostupnu prilikom nadzora.

Od 1. oktobra 2027. obavezna primena uvodi se za ceo privatni sektor, bez obzira na delatnost, veličinu kompanije ili PDV status.

Nezavisno od obavezujućih rokova, sistem i pre tih rokova može koristiti subjekat javnog sektora, subjekat privatnog sektora i prevoznik.

U izuzetnim situacijama (prekid interneta, tehnička greška, posebni režimi prometa), biće dozvoljena papirna otpremnica sa hologramom Poreske uprave, ali uz obavezu naknadnog unosa u sistem.

PCPress.rs Image

Kako ova promena utiče na vaš biznis?

Sistem donosi strožu kontrolu prometa i veću transparentnost – svaka razlika između stvarnog stanja i unete otpremnice biće predmet poreske kontrole. Uz to, elektronska arhiva u potpunosti menja dotadašnje fizičko čuvanje dokumentacije.

Za kompanije će biti neminovno da prilagode svoje interne procese i informacione sisteme.

Kako bi se greške i manuelni rad smanjili na minimum, pored obuke zaposlenih, biće neophodno ažuriranje ERP sistema i uspostavljanje integracije sa državnim portalom.

Pritisak vremenskih rokova, rizik od grešaka, administrativno opterećenje, predstojeće izmene i dopune zakona i pravilnika su samo neki od razloga zbog čega je važno odabrati pouzdanog partnera ovom putu. Takođe, preporuka je da kompanije što pre odaberu partnera i iskoriste prelazni period (do 30.06.2026.) jer se do tada neće uzimati u obzir eventualne greške pri iskazivanju podataka.

PCPress.rs Image

Podrška za SAP korisnike i rešenja iz prakse

Kompanija Flaner već ima bogato iskustvo sa sistemom eFaktura, a među prvima je započela rad sa nekim od najvećih kompanija u Srbiji kako bi se adekvatno pripremili za primenu eOtpremnica.

Razvijeno je rešenje za potpunu integraciju između SAP ERP sistema i SEF portala. Korisnici sve aktivnosti obavljaju u SAP sistemu, bez potrebe da unose dodatne podatke ili prihvataju/odbijaju otpremnice na drugom mestu. Zbog potpune integracije, podaci su uvek tačni i sinhronizovani.

Flaner je prepoznat kao SAP partner koji može da podrži kompanije koje koriste stare SAP sisteme (ECC) i kompanije koje su u procesu modernizacije (S/4HANA), ali i one koje su svoje poslovanje već značajno modernizovale (SAP Cloud ERP). Kompaniji su samo tokom 2025. dodeljene dve SAP kompetencije, što uz četrnaest sertifikovanih konsultanata, programera i project managera potvrđuje iskustvo.

Zakažite besplatne konsultacije:

Miloš Živanović

Direktor prodaje i marketinga

milos.zivanovic@flaner.rs  

www.flaner.rs

