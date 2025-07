Kraj za Anthem: EA gasi servere 12. januara 2026.

Nakon godina neizvesnosti, Anthem, problematični online pucačina iz trećeg lica u izdanju Electronic Artsa, konačno se gasi zauvek. Igra će biti uklonjena iz prodaje na zvaničnim EA platformama 15. avgusta 2025, a serveri će biti ugašeni 12. januara 2026. Nakon tog datuma, igra više neće biti igriva jer je u potpunosti zavisila od online konekcije.

Kraj igre koju su mnogi predvideli

Od danas, igrači više ne mogu da kupuju premium valutu u igri, ali još uvek mogu da potroše ono što već imaju. Iako je Anthem pri lansiranju 2019. godine imao velike ambicije, dočekan je lošim kritikama — korisnici i recenzenti isticali su prekomerno “grindovanje”, tehničke probleme i nedostatak završne obrade.

Iako je BioWare, studio koji stoji iza igre, obećavao popravke, one su stizale prekasno. Do tada, šteta po reputaciju igre bila je već učinjena. Aktivni razvoj na igri prestao je još 2021. godine, a direktor projekta je ubrzo napustio kompaniju. Mnogi su već tada naslućivali da kraj dolazi — sada je to i zvanično.

Bez otkaza, jer više nema koga da otpuste

EA je izjavio da ovaj potez nije doveo do dodatnih otkaza. Međutim, to je verovatno zato što je BioWare već bio pogođen velikim talasima otpuštanja u prethodnim godinama. U 2023. godini, 50 zaposlenih je dobilo otkaz, a nakon lošeg prijema igre Dragon Age: The Veilguard, usledile su nove redukcije.

Danas BioWare ima manje od 100 zaposlenih i fokusiran je isključivo na razvoj Mass Effect 5. Iako je kraj za Anthem zvaničan, za mnoge je ovaj trenutak bio očekivan još godinama unazad. Ostaje nada da će sledeći projekti ovog nekada slavnog studija vratiti poverenje igrača.

