Kraljica Elizabeta II: Božićna poslanica i digitalni asistent Alexa

Kraljica Elizabeta II se već više od pola veka svakog Božića obraća naciji, a ove godine je u tu tradiciju upetljan i digitalni asistent Alexa.

Po prvi put preko pametnog zvučnika

The Guardian piše da će ovogodišnji govor moći da se čuje i preko pametnih zvučnika, što će se dogoditi po prvi put u istoriji, i to zahvaljujući upravo virtuelnom asistentu kompanije Amazon. Tako će oni koji budu poželeli novu poslanicu moći da komanduju “play the Queen’s Christmas day message”, te nakon toga poslušaju još jedan govor engleske kraljice.

Google Assistant i HomePod ove godine nisu imali sreće, pa će njihovi korisnici kraljičin govor moći da poslušaju na tradicionalni način, ako uključe BBC Radio 4. Istina je da su pametni zvučnici dostupni već nekoliko godina, pa ovaj potez verovatno neće izazvati buru oduševljenja, ali se radi o zanimljivom događaju, posebno ako se sadašnji trenutak uporedi sa govorom iz 1957. godine.

