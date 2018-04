Krao Bitcoin mašine, pa išetao iz zatvora

Ako je verovati vestima koje stižu iz Islanda, ne postoji bolja zemlja za lopove. Osumnjičeni u slučaju krađe Bitcoin opreme za rudarenje pobegao je iz pritvora i prvim avionom otišao u Švedsku.

Reč je o (navodnom) lopovu Sindiju Thoru Stefanssonu koji je pobegao iz otvorenog zatvora. On se nalazio u pritvoru od početka februara kada je uhapšen sa još 10 ljudi zbog krađe 600 računara za rudarenje širom Islanda tokom decembra i januara. Ovi računari su posebno napravljeni za rudarenje Bitcoina i procenjuje se da vrede oko 1,6 milona evra. Iako je lako uhapšen, njegov staž u zatvoru nije bio dug.

Naime, bekstvo je bilo prilično lako jer je ovaj kripto-lopov bio smešten u islandski (anti)Alkatraz koji nema ogradu, a od zatvorenika se očekuje da ne napuštaju ustanovu (?!?). Stefansson očigledno nije poštovao kućni red, pa se odlučio na veoma nepristojan postupak bekstva.

Najlakše bekstvo iz zatvora u istoriji

Ovaj lopov je jednostavno išetao iz zatvora i laganim hodom se uputio na aerodrom. Tamo su ga snimile kamere, pa se sumnja da je sa lažnim pasošem otišao u Švedsku. Tu priča postaje još neverovatnija, i graniči se sa mišlju da je ovu priču izmislio neko ko promoviše demokratske slobode Islanda i njegovih zatvorenika. Kako javlja BBC, Stefansson je iz zemlje odleteo avionom u kome se nalazila premijerka Islanda Katrin Jakobsdottir! Premijerka je letela u Stokholm na sastanak nordijskih lidera i indijskog premijera Naredrea Modija.

Pomenuta krađa je sasvim razumljiva s obzirom na to da je Island postao centar za rudarenje kriptovaluta s obzirom da hladna klima smanjuje troškove hlađenja, dok su troškovi električne energije niski zbog korišćenja geotermalnih izvora. To je dovelo do problema sa isporukom električne energije “običnim” korisnicima zbog popularnosti rudarenja kriptovaluta. Ukoliko se ozbiljno bavite ovim poslom, jasno vam je gde treba da se odselite.

Izvor: Business Insider

