Kreativnost pre svega: OKI Graphics Arts uređaji

Ako bismo vas pitali da nam ukratko opišete koncept štampača, da li bi vam uopšte palo na pamet da među njima ima i modela koji su okrenuti kreativnim dušama, a ne samo štampanju radova, faktura i Word dokumenata? OKI Graphic Arts modeli svojim mogućnostima daju potpuno novu dimenziju konceptu štampe…

Kada kažemo “potpuno nova dimenzija štampe” zaista ne preterujemo. Neonske boje, bela štampa na tamnim medijima, štampa nalepnica za majice, šolje i sve ostalo što vam padne na pamet. Jasno je da je ideja iza Graphic Arts serije štampača osnaživanje kreativnosti pojedinaca i timova alatima koji su do sada bili dostupni samo onima koji su se bavili specifičnim poslovima.

Za sada OKI Graphic Arts serija broji nekolicinu modela strateški usmerenih na različite ciljne grupe i definisana tako da svako pronađe model koji zadovoljava specifičnu nišu potreba. Bilo da se radi o modelima sa neonskim bojama, belim ili providnim (clear) tonerom, ova serija uveliko prevazilazi klasične kancelarijske multifunkcijske štampače. Sa Graphics Arts serijom, kompanija OKI je želela da upotrebljivost tih uređaja podigne na viši nivo, da vam omogući da svoju kreativnost iskažete na sasvim drugi način.

U zavisnosti od potreba i prirode posla, odabirom adekvatnog modela, moći ćete da štampate obične ili neonske nalepnice koje se mogu preslikati na odeću, keramiku, plastiku, staklo, drvo ili metal. Bilo da se radi o idejnom rešenju za klijenta koje još uvek nije gotovo, ili štampi ulaznica, najava za predstojeći događaj, neonske boje oživljavaju idejna rešenja na sebi svojstven način. Zbog svoje prirode, moguće je koristiti beli toner i kao bezbednosni žig, koji je vidljiv i bez UV, s tim što je pod tom svetlošću istaknutiji. Na taj način se može dodati još jedna stavka u portfoliju usluga koje nudite klijentima. Potencijal i mogućnosti su ograničeni samo vašom kreativnošću. Dodatno isticanje boja kod transfera se omogućava nanošenjem bele boje kao poslednje ukoliko se štampa na tamnim podlogama, odnosno kao prve, ukoliko se štampa na svetlim podlogama.

Glavna prednost je što sve navedeno možete uraditi u svojoj kancelariji, bez potrebe da angažujete eksternu firmu, čime se štede vreme i resursi, a na duge staze i novac. Manje je bitno da li štampate brošure, ponude, jelovnike, vizit-karte, koverte ili majice, sa jednim od ovih modela vi dobijate pravi mali interni marketing sposoban da samostalno obavi veliki broj različitih zadataka, a istovremeno ćete smanjiti troškove, jer je realizacija jeftinija.

Sa dimenzijama koje ne prevazilaze standardne kancelarijske štampače, ovi višenamenski uređaji će omogućiti da vaša kancelarija postane prava mala štamparija, sposobna da iznese i realizuje ideje koje su do sad zahtevale angažovanje ozbiljnih eksternih resursa. Bilo da se radi o podršci za neonske boje, bele ili providne tonere, ideja je da vaše marketinško/promo odeljenje postane moćna mašinerija koja će vašu ideju da prenese klijentima/posetiocima na potpuno drugi način.

Prosto smo sigurni da u svakom članu vašeg tima leži po jedan umetnik, sa OKI Graphics Arts štampačima vi im dajete četkicu i platno, a na njima je da probude kreativni deo sebe i iskažu skriveni potencijal.

OKI Graphic Arts na Grafima sajmu

Za sve one koji žele uživo da se uvere u mogućnosti OKI Graphic Arts serije, mogu to uraditi od 25. do 28. septembra na Grafima 2019. – sajmu grafičke, papirne i kreativne industrije. Kompanija Original će izložiti sve modele OKI Graphic Arts serije, a vi ćete imati prilike da u praksi vidite sve ono što oni obećavaju na papiru…