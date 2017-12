Kreiranje tvit tema od sada mnogo lakše

Twitter je dodao mogućnost stvaranja Twitter threadova, to jest tema, lakše. Korisnici će moći da kliknu dugme dok pišu svoj tvit i linkuju drugi tvit na njega i tako dalje. Kada završite, možete kliknuti na ‘Tweet all’ i ceo thread će biti objavljen odjednom. Ako želite kasnije da dodate sadržaj u temu, možete da kliknete na dugme ‘Add another tweet’. Pored ovoga, Twitter je takođe olakšao i da se Twitter threadovi lakše uoče. Teme će imati oznaku ‘Show this thread’ i pritiskom na nju otvara se kompletan thread.

Twitter thread je skup tvitova koji se šalju kao odgovori između korisnika. Ovaj metod su izmislili sami korisnici, kao način da linkuju sve tvitove u okviru teme i načine ih lakšim za čitanje na jednom mestu. Otvaranjem bilo kog od tvitova u temi bi vam omogućilo da vidite prethodni i sledeći tvit. Međutim, kao što je već rečeno, stvaranjem ove teme bilo je potrebno ručno odgovoriti na vaš zadnji tveet u temi, što je bio mali problem.

We’re introducing an easier way to Tweet a thread! 👇 pic.twitter.com/L1HBgShiBR — Twitter (@Twitter) December 12, 2017

S obzirom na to kako su popularne Twitter teme, imalo je smisla što je kompanija ovu funkciju omogućila u okviru svoje aplikacije. Funkcija pristiže na iOS, Android i veb u narednim danima.

Izvor: GSMArena

