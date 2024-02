Kripto rudnici da počnu da prijavljuju potrošnju energije u SAD 

Američko Ministarstvo energetike (DOE) počeće da prikuplja podatke o upotrebi električne energije u kripto-rudnicima, nakon kritika zagovornika zaštite životne sredine o tome koliko su te operacije gladne energije.

„Posebno ćemo se usredsrediti na to kako se razvija potražnja za energijom za rudarenje kriptovaluta, identifikovati geografska područja visokog rasta i kvantifikovati izvore električne energije koji se koriste za zadovoljavanje potražnje za rudarenjem kriptovaluta,“ Joe DeCarolis, administrator Uprave za energetske informacije (EIA), rečeno je u saopštenju za javnost.

EIA, statistička agencija Ministarstva energetike, objavila je da „pokreće privremeno istraživanje informacija o potrošnji električne energije od identifikovanih kompanija za rudarenje kriptovaluta“ počevši od sledeće nedelje. Kompanije za rudarenje kriptovaluta moraće da se pridržavaju „zahteva za prikupljanje podataka u hitnim slučajevima“ koji je ovlastila Kancelarija za upravljanje i budžet prošle nedelje.

Bilo je teško doći do ove tačke. Nakon zabrane rudarenja bitkoina u Kini 2021. godine, SAD su postale najveće svetsko središte za rudarenje bitkoina. Procvat rudarenja podigao je zastave za zakonodavce i aktiviste zbog energetskih potreba procesa. Rudnici bitkoina uspeli su da ožive elektrane na fosilna goriva i povećaju troškove struje za neke stanovnike Njujorka.

Demokratski poslanici su 2022. zatražili od najvećih kompanija za rudarenje kriptovaluta u SAD da otkriju svoju potrošnju električne energije i povezano zagađenje. Nijedna od kompanija nije odgovorila sa svim podacima od kojih je zatraženo da dostave, a Kongres je naknadno zatražio od DOE i EPA da zahtevaju da kripto kompanije javno dele informacije.

U pismima između agencija i demokratskih poslanika koja su ekskluzivno podeljena sa The Verge prošle godine, sekretarka za energetiku Jenifer Granholm je napisala pismo senatorki Elizabet Voren (D-MA) rekavši da EIA ima ovlašćenje da zahteva od kripto operacija da prijave svoju potrošnju energije. To bi „zahtevalo razvoj nove ankete za prikupljanje ovih informacija“, kaže se u pismu. Izgleda da se to sada dešava. Prema pismu, EIA potencijalno takođe može zahtevati od komunalnih preduzeća da podele informacije o tome koliko električne energije prodaju kripto kompanijama.

Izvor: TheVerge

