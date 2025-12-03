Kriptovalute gube poverenje

Kriptovalute se suočavaju sa velikim padom.

Poverenje u Federalne rezerve blede, rizik postaje prevelik, investitori se povlače, optimisti su još uporniji, protivnici likuju, a trenutna vrednost kriptotržišta opada.

Bitcoin je pao za 2% i sada je pao ispod 86.000 dolara i udario je u minimum za poslednjih sedam meseci. Eter je takođe opao za više od 2% i dostigao najmanju vrednost u poslednjih četiri meseca. Samo tokom ove nedelje kriptotržište je izgubilo vrednost za 8%.

Oko 1,2 triliona dolara je izbirsano sa ukupne tržišne vrednosti za nešto više od mesec dana. Investitori su sve oprezniji ili su se sasvim povukli. Ostala je još nada.

Izvor: cnbcafrica.com