Kritična infrastruktura koja napaja i hladi AI revoluciju

Veštačka inteligencija (AI) danas je u središtu svake tehnološke promene.

Od analize velikih podataka i automatizacije do generativnih modela koji stvaraju slike, tekst i video – AI transformiše način na koji živimo i radimo. Međutim, iza impresivnih algoritama krije se realnost koja retko dolazi u fokus: ogromna potrošnja energije i složeni zahtevi za hlađenjem računarskih sistema koji ovu inteligenciju pokreću.

Na ovogodišnjoj konferenciji BIZIT, Bogdan Strătulă, Channel Reseller Manager za SEE regiju, održao je predavanje Powering and Cooling the AI Revolution posvećeno novim rešenjima za napajanje i hlađenje infrastrukture veštačke inteligencije. Predavanje je pokazalo kako se digitalni svet suočava s jednim od najvećih infrastrukturnih izazova današnjice – kako obezbediti dovoljno energije i efikasno hlađenje za sisteme koji nikada ne miruju. Veštačka inteligencija danas menja način na koji radimo, učimo i stvaramo. No, da bi ta revolucija bila održiva, potrebna je snažna i pouzdana infrastruktura. Vertiv već sarađuje s vodećim tehnološkim partnerima u razvoju rešenja koja obezbeđuju balans između performansi i energetske odgovornosti.

Veštačka inteligencija u potpunosti menja način na koji se dizajniraju data centri, i to na svim nivoima. Savremeni serveri sada kombinuju centralne procesorske jedinice (CPU) sa grafičkim procesorima (GPU) i tenzorskim procesorima (TPU), uz memoriju visokog protoka (high-bandwidth memory) koja omogućava bržu obradu podataka i složenije AI modele. Zbog takve konfiguracije, gustina snage po rack-u danas rutinski prelazi 100 kW, što je do pre nekoliko godina bilo nezamislivo. Čak se i data centri kapaciteta od 10 megavata (MW), koji su se nekada smatrali velikim objektima, sada koriste kao edge postrojenja bliže korisnicima, kako bi se smanjila latencija i ubrzao odziv AI aplikacija.

Potražnja za energijom prati isti trend. Data centri već sada troše oko 1,5% ukupne globalne električne energije, a procene pokazuju da će se taj procenat udvostručiti do 2030. godine. Kao odgovor na ove promene, tečno hlađenje i AI optimizovana distribucija energije prelaze iz kategorije specijalizovanih tehnologija u neophodne komponente moderne AI infrastrukture.

Implementacija skalabilnih rešenja koja mogu da rastu zajedno s poslovnim potrebama donosi dugoročnu finansijsku efikasnost, sprečava prekomerna početna ulaganja i obezbeđuje fleksibilnost za proširenje kako se AI zahtevi budu razvijali. Takav uravnotežen pristup omogućava organizacijama da postignu svoje AI ciljeve, a da pritom zadrže odgovorno upravljanje troškovima. Ovaj princip najbolje ilustruje Vertiv™ 360AI referentni dizajn, koji nudi sveobuhvatna retrofit rešenja prilagođena specifičnim potrebama AI infrastrukture u preduzećima. Ovi inovativni dizajni omogućavaju efikasno prilagođavanje postojećih objekata, smanjuju potrebu za skupom novom izgradnjom i maksimizuju iskorišćenost prostora.

Vertiv je postao deo NVIDIA Partner Network kao Solution Advisor: Consultant partner, čime otvara pristup svom bogatom iskustvu i inovativnim rešenjima za napajanje i hlađenje infrastrukture. Kao jedini veliki dobavljač fizičke infrastrukture u NPN mreži, Vertiv pruža stručnu podršku i savetodavne usluge kompanijama koje razvijaju i implementiraju rešenja zasnovana na NVIDIA tehnologijama.

Hvala što ste nam se pridružili na BIZIT-u i saznali kako Vertiv unapređuje data centre i priprema ih za eru veštačke inteligencije uz predavanje Powering and Cooling the AI Revolution.

Korisna adresa: vertiv.com